Alors que les Jeux olympiques d’hiver de Milan‐Cortina battent leur plein et que certaines épreuves ont lieu à seulement quelques kilomètres du lieu de naissance de Jannik Sinner, ce dernier a été longuement interrogé par le magazine Vogue sur sa passion pour le ski.
Pour rappel, l’actuel 2e joueur mondial a longtemps hésité entre le ski alpin et le tennis, lui qui était considéré jusqu’à ses 13 ans comme l’un des plus grands espoirs de son pays (champion d’Italie dans la catégorie benjamin, et vice‐champion d’Italie en 2012 de slalom géant).
« Là d’où je viens, nous avons de la chance car il suffit d’ouvrir la porte de la maison pour trouver une piste. Il était donc tout naturel de se mettre au ski. C’est comme pour les gens qui vivent au bord de la mer, ils vont nager. Pour nous, c’est la même chose avec la neige. Si vous êtes un bon skieur là d’où nous venons, vous n’êtes pas seulement bon en Italie, vous êtes bon partout dans le monde. Ce n’est pas comme ça au tennis ! Mais là où j’ai commencé à avoir des difficultés, c’est au niveau du temps à y consacrer. Vous pouvez y consacrer beaucoup de temps pour que tout se termine en une seconde. J’avais beaucoup de mal à accepter mentalement qu’une seule erreur puisse tout vous coûter. Au tennis, vous pouvez faire erreur après erreur et rester quand même dans le match. »
Publié le mardi 10 février 2026 à 15:43