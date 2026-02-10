Alors que les Jeux olym­piques d’hiver de Milan‐Cortina battent leur plein et que certaines épreuves ont lieu à seule­ment quelques kilo­mètres du lieu de nais­sance de Jannik Sinner, ce dernier a été longue­ment inter­rogé par le maga­zine Vogue sur sa passion pour le ski.

Pour rappel, l’ac­tuel 2e joueur mondial a long­temps hésité entre le ski alpin et le tennis, lui qui était consi­déré jusqu’à ses 13 ans comme l’un des plus grands espoirs de son pays (cham­pion d’Italie dans la caté­gorie benjamin, et vice‐champion d’Italie en 2012 de slalom géant).

« Là d’où je viens, nous avons de la chance car il suffit d’ou­vrir la porte de la maison pour trouver une piste. Il était donc tout naturel de se mettre au ski. C’est comme pour les gens qui vivent au bord de la mer, ils vont nager. Pour nous, c’est la même chose avec la neige. Si vous êtes un bon skieur là d’où nous venons, vous n’êtes pas seule­ment bon en Italie, vous êtes bon partout dans le monde. Ce n’est pas comme ça au tennis ! Mais là où j’ai commencé à avoir des diffi­cultés, c’est au niveau du temps à y consa­crer. Vous pouvez y consa­crer beau­coup de temps pour que tout se termine en une seconde. J’avais beau­coup de mal à accepter menta­le­ment qu’une seule erreur puisse tout vous coûter. Au tennis, vous pouvez faire erreur après erreur et rester quand même dans le match. »