Après leur exhibition très lucrative disputée à Séoul, en Corée du Sud, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont décidé d’utiliser le même avion pour rejoindre l’Australie et Melbourne où débutera l’Open d’Australie à partir du 18 janvier prochain.
Interrogés à leur sortie du jet privé, les deux meilleurs joueurs du monde ont commenté leur voyage visiblement axé sur le repos.
« C’est toujours un plaisir. C’est là que la saison commence, donc je suis vraiment impatient. J’avais vraiment besoin de disputer quelques matchs. C’est cool d’être de retour ici », a déclaré Alcaraz, avant que Sinner ne réagisse à son tour : « Oui, c’est génial d’être de retour. Nous avons tous les deux beaucoup dormi. Nous n’avons pas beaucoup discuté. C’était sympa d’avoir les deux équipes dans le même avion. »
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 18:45