Après leur exhi­bi­tion très lucra­tive disputée à Séoul, en Corée du Sud, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont décidé d’uti­liser le même avion pour rejoindre l’Australie et Melbourne où débu­tera l’Open d’Australie à partir du 18 janvier prochain.

Interrogés à leur sortie du jet privé, les deux meilleurs joueurs du monde ont commenté leur voyage visi­ble­ment axé sur le repos.

« C’est toujours un plaisir. C’est là que la saison commence, donc je suis vrai­ment impa­tient. J’avais vrai­ment besoin de disputer quelques matchs. C’est cool d’être de retour ici », a déclaré Alcaraz, avant que Sinner ne réagisse à son tour : « Oui, c’est génial d’être de retour. Nous avons tous les deux beau­coup dormi. Nous n’avons pas beau­coup discuté. C’était sympa d’avoir les deux équipes dans le même avion. »