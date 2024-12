Alors qu’on aurait pu imaginer que son affaire de dopage allait impacter son image auprès du grand public et des fans, ce n’est mani­fes­te­ment pas le cas.

Déjà élu joueur ATP préféré des fans en 2023, succé­dant ainsi à Rafael Nadal, Jannik Sinner a réalisé le doublé en raflant encore la mise en 2024.

It’s offi­cial 🤩 @janniksin repeats as Fans’ Favourite singles player in the annual #ATPAwards 🙌