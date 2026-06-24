Engagé ce mercredi sur l’exhibition, Giorgio Armani Tennis Classic, organisée dans le club d’Hurlingham, à Londres, Jannik Sinner a retrouvé le goût de la victoire.
Opposé au local, Cameron Norrie, le numéro 1 mondial s’est tranquillement imposé après une bonne heure de jeu : 6–3, 6–3. De très bonne augure à cinq jours de défendre son titre à Wimbledon.
Sinner in straight sets, 6–3, 6–3. #GATC | #HurlinghamClub pic.twitter.com/ZRp252NqOP— Giorgio Armani Tennis Classic (@Tennis_Classic) June 24, 2026
Interrogé sur le court après la rencontre, l’Italien a confié avec testé des choses dans son jeu avant le début des choses sérieuses. « Ce genre de matchs exhibitions est bénéfique car il nous permet de tester certains aspects que nous espérons optimiser pour la semaine prochaine », a déclaré l’Italien, sans toutefois préciser lesquels.
Publié le mercredi 24 juin 2026 à 17:47