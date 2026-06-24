Engagé ce mercredi sur l’ex­hi­bi­tion, Giorgio Armani Tennis Classic, orga­nisée dans le club d’Hurlingham, à Londres, Jannik Sinner a retrouvé le goût de la victoire.

Opposé au local, Cameron Norrie, le numéro 1 mondial s’est tran­quille­ment imposé après une bonne heure de jeu : 6–3, 6–3. De très bonne augure à cinq jours de défendre son titre à Wimbledon.

Interrogé sur le court après la rencontre, l’Italien a confié avec testé des choses dans son jeu avant le début des choses sérieuses. « Ce genre de matchs exhi­bi­tions est béné­fique car il nous permet de tester certains aspects que nous espé­rons opti­miser pour la semaine prochaine », a déclaré l’Italien, sans toute­fois préciser lesquels.