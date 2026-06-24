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Jannik Sinner retrouve la victoire, un mois après son élimi­na­tion rocam­bo­lesque à Roland‐Garros

Par
Thomas S
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Engagé ce mercredi sur l’ex­hi­bi­tion, Giorgio Armani Tennis Classic, orga­nisée dans le club d’Hurlingham, à Londres, Jannik Sinner a retrouvé le goût de la victoire.

Opposé au local, Cameron Norrie, le numéro 1 mondial s’est tran­quille­ment imposé après une bonne heure de jeu : 6–3, 6–3. De très bonne augure à cinq jours de défendre son titre à Wimbledon. 

Interrogé sur le court après la rencontre, l’Italien a confié avec testé des choses dans son jeu avant le début des choses sérieuses. « Ce genre de matchs exhi­bi­tions est béné­fique car il nous permet de tester certains aspects que nous espé­rons opti­miser pour la semaine prochaine », a déclaré l’Italien, sans toute­fois préciser lesquels.

Publié le mercredi 24 juin 2026 à 17:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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