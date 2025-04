Sky Sport Italie a réussi un « coup » média­tique en obte­nant un long entre­tien avec le joueur italien. Cet entre­tien arrive au bon moment puisque le tournoi de Monte‐Carlo va démarrer ouvrant la saison sur terre‐battue. Moins lisse que d’ha­bi­tude, Jannik evoque cette période plus que spéciale. Restant positif, il explique que cela aurait pu être bien pire.

« Au final, il faut choisir le moindre mal, et je crois que c’est ce que j’ai fait. Même si parfois, tout ce que je vis me paraît un peu injuste, mais si je regarde les choses sous un autre angle, ça aurait pu être pire. Encore plus injuste. C’est comme ça. Il me reste encore un peu de temps pour digérer tout ça, mais j’ai hâte d’être de retour à Rome. C’est un tournoi spécial pour moi, même s’il sera très diffi­cile. Je serai de retour à un moment où l’at­ten­tion sera déjà forte sur moi, et à Rome, ce n’est pas facile. Mais disons que je vis chaque jour serei­ne­ment. J’étais très fragile après ce qui s’est passé. Je menti­rais si je disais être une personne sans senti­ments ni émotions. La vie apprend, chaque année j’en apprends davan­tage sur moi‐même, et aussi sur ma valeur. Ce n’était pas facile, très dur parfois, mais mon entou­rage m’a donné la force de comprendre ce qui s’était passé »