Tout juste arrivé sur l’ATP 500 de Vienne où il sera opposé à Daniel Altmaier pour son entrée en lice, Jannik Sinner a répondu aux nombreuses questions des médias en conférence de presse.
Forcément interrogé sur son choix de ne pas participer aux phases finales de la Coupe Davis avec l’Italie, l’actuel 2e joueur mondial a expliqué qu’il avait besoin de se reposer après avoir aidé sa sélection à remporter les deux dernières éditions.
« J’ai remporté deux fois la Coupe Davis. Mon équipe et moi avons pris cette décision car la saison est très longue en fin d’année et j’ai besoin d’une semaine de repos supplémentaire pour commencer ma préparation plus tôt. L’objectif est de repartir du bon pied en Australie. Ces deux dernières années, je n’ai pas atteint mon meilleur niveau car je manquais de temps, c’est pourquoi nous avons pris cette décision. Nous verrons bien. »
Publié le lundi 20 octobre 2025 à 18:33