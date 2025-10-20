AccueilATPJannik Sinner s'explique sur son choix fort pour la fin de saison...
Jannik Sinner s’ex­plique sur son choix fort pour la fin de saison : « Mon équipe et moi avons pris cette déci­sion car la saison est très longue et j’ai besoin d’une semaine de repos supplé­men­taire pour commencer ma prépa­ra­tion plus tôt »

Tout juste arrivé sur l’ATP 500 de Vienne où il sera opposé à Daniel Altmaier pour son entrée en lice, Jannik Sinner a répondu aux nombreuses ques­tions des médias en confé­rence de presse. 

Forcément inter­rogé sur son choix de ne pas parti­ciper aux phases finales de la Coupe Davis avec l’Italie, l’ac­tuel 2e joueur mondial a expliqué qu’il avait besoin de se reposer après avoir aidé sa sélec­tion à remporter les deux dernières éditions. 

« J’ai remporté deux fois la Coupe Davis. Mon équipe et moi avons pris cette déci­sion car la saison est très longue en fin d’année et j’ai besoin d’une semaine de repos supplé­men­taire pour commencer ma prépa­ra­tion plus tôt. L’objectif est de repartir du bon pied en Australie. Ces deux dernières années, je n’ai pas atteint mon meilleur niveau car je manquais de temps, c’est pour­quoi nous avons pris cette déci­sion. Nous verrons bien. »

