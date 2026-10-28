Forfait pour la fin de saison 2026 à cause d’une blessure au genou, Jannik Sinner s’est livré comme rarement dans une récente intrview publiée par le quotidien italien, Repubblica.
Après avoir évoqué son absence loin des courts et sa rivalité avec Carlos Alcaraz, l’actuel numéro 1 mondial a révélé le moment qu’il aimerait effacer de sa mémoire. Et c’est assez émouvant. Extraits.
Si tu pouvais effacer un jour de ta vie, ne plus jamais le revivre.
« Ce ne serait pas un moment sportif, ni la défaite en finale contre Alcaraz à Paris en 2025, ni celle en demi‐finale contre Djokovic à Melbourne en début d’année. »
Pas de balle de match ?
« Ce n’est pas quelque chose qui s’est passé sur le court. »
Courage.
« J’aimerais effacer ce que j’ai ressenti le jour où j’ai quitté la maison. La douleur que j’ai éprouvée à 13 ans et demi, à Milan, lorsque j’ai dit au revoir à mon père parce que nos chemins se séparaient et qu’un lien se rompait. Nous nous quittions, je pleurais à cause de cette rupture, mais lui aussi. Je me passerais bien de ce jour‐là, c’était une émotion trop forte. »
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 11:27