Éliminé dès le deuxième tour de Roland‐Garros le 28 mai dernier suite à une incroyable défaillance alors qu’il n’était qu’à un petit jeu de la victoire, Jannik Sinner a décidé de se réfu­gier dans le travail.

C’est notam­ment ce qu’a déclaré l’ac­tuel numéro 1 mondial au maga­zine Vogue à moins d’une semaine de défendre son titre à Wimbledon.

« J’ai pris une semaine de repos et j’ai passé du temps avec mes amis et ma famille, ce qui était vrai­ment impor­tant pour moi. Et ensuite, nous sommes tout de suite retournés à l’entraînement, car une série de tour­nois impor­tants nous attend : Wimbledon, bien sûr, mais nous avons aussi beau­coup travaillé en vue de la tournée améri­caine qui suivra. D’habitude, nous n’avons pas beau­coup de temps pour nous entraîner en vue de cette tournée. J’essaie toujours de voir le bon côté des choses, et l’aspect positif de mon élimi­na­tion précoce à Roland‐Garros – même si j’aurais bien sûr aimé aller plus loin – c’est de disposer d’un peu plus de temps. Nous essayons de tirer le meilleur parti de chaque journée, ce qui nous a valu de nombreuses séances d’entraînement prolon­gées, et je suis très satis­fait de ma condi­tion physique et de mon état d’esprit actuels. »