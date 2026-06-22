Éliminé dès le deuxième tour de Roland‐Garros le 28 mai dernier suite à une incroyable défaillance alors qu’il n’était qu’à un petit jeu de la victoire, Jannik Sinner a décidé de se réfugier dans le travail.
C’est notamment ce qu’a déclaré l’actuel numéro 1 mondial au magazine Vogue à moins d’une semaine de défendre son titre à Wimbledon.
« J’ai pris une semaine de repos et j’ai passé du temps avec mes amis et ma famille, ce qui était vraiment important pour moi. Et ensuite, nous sommes tout de suite retournés à l’entraînement, car une série de tournois importants nous attend : Wimbledon, bien sûr, mais nous avons aussi beaucoup travaillé en vue de la tournée américaine qui suivra. D’habitude, nous n’avons pas beaucoup de temps pour nous entraîner en vue de cette tournée. J’essaie toujours de voir le bon côté des choses, et l’aspect positif de mon élimination précoce à Roland‐Garros – même si j’aurais bien sûr aimé aller plus loin – c’est de disposer d’un peu plus de temps. Nous essayons de tirer le meilleur parti de chaque journée, ce qui nous a valu de nombreuses séances d’entraînement prolongées, et je suis très satisfait de ma condition physique et de mon état d’esprit actuels. »
Publié le lundi 22 juin 2026 à 14:42