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Jannik Sinner sort du silence à une semaine de Wimbledon : « Il y a un aspect positif de mon élimi­na­tion précoce à Roland‐Garros »

Par
Thomas S
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Éliminé dès le deuxième tour de Roland‐Garros le 28 mai dernier suite à une incroyable défaillance alors qu’il n’était qu’à un petit jeu de la victoire, Jannik Sinner a décidé de se réfu­gier dans le travail.

C’est notam­ment ce qu’a déclaré l’ac­tuel numéro 1 mondial au maga­zine Vogue à moins d’une semaine de défendre son titre à Wimbledon. 

« J’ai pris une semaine de repos et j’ai passé du temps avec mes amis et ma famille, ce qui était vrai­ment impor­tant pour moi. Et ensuite, nous sommes tout de suite retournés à l’entraînement, car une série de tour­nois impor­tants nous attend : Wimbledon, bien sûr, mais nous avons aussi beau­coup travaillé en vue de la tournée améri­caine qui suivra. D’habitude, nous n’avons pas beau­coup de temps pour nous entraîner en vue de cette tournée. J’essaie toujours de voir le bon côté des choses, et l’aspect positif de mon élimi­na­tion précoce à Roland‐Garros – même si j’aurais bien sûr aimé aller plus loin – c’est de disposer d’un peu plus de temps. Nous essayons de tirer le meilleur parti de chaque journée, ce qui nous a valu de nombreuses séances d’entraînement prolon­gées, et je suis très satis­fait de ma condi­tion physique et de mon état d’esprit actuels. »

Publié le lundi 22 juin 2026 à 14:42

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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