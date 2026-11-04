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Jannik Sinner sort du silence pour dire au revoir à Monfils : « Tu vas énor­mé­ment nous manquer, surtout en dehors des courts, dans les vestiaires et au restaurant »

Par
Antoine Trupiano
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Gaël Monfils a fait ses adieux au monde du tennis ce mardi soir, sur le court central du Rolex Paris Masters, à l’oc­ca­sion d’une céré­monie parti­cu­liè­re­ment émouvante.

Pour l’oc­ca­sion, une magni­fique vidéo réunis­sant les hommages de plusieurs grands noms du circuit a été diffusée sur les écrans géants de l’en­ceinte parisienne.

L’occasion égale­ment d’avoir des nouvelles de Jannik Sinner, parti­cu­liè­re­ment discret ces derniers temps, qui n’a pas hésité à prendre la parole pour saluer « La Monf », l’un des joueurs les plus appré­ciés du vestiaire, comme l’a lui‐même souligné l’an­cien numéro 1 mondial.

« Je te souhaite le meilleur pour ce nouveau chapitre de ta vie. Tu vas énor­mé­ment nous manquer, surtout en dehors des courts, dans les vestiaires et au restau­rant » a déclaré Jannik Sinner.

Un bel hommage de la part de l’Italien, qui témoigne une nouvelle fois de l’im­mense popu­la­rité du Français auprès de ses pairs.

Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 09:21

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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