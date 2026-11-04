Gaël Monfils a fait ses adieux au monde du tennis ce mardi soir, sur le court central du Rolex Paris Masters, à l’oc­ca­sion d’une céré­monie parti­cu­liè­re­ment émouvante.

Pour l’oc­ca­sion, une magni­fique vidéo réunis­sant les hommages de plusieurs grands noms du circuit a été diffusée sur les écrans géants de l’en­ceinte parisienne.

L’occasion égale­ment d’avoir des nouvelles de Jannik Sinner, parti­cu­liè­re­ment discret ces derniers temps, qui n’a pas hésité à prendre la parole pour saluer « La Monf », l’un des joueurs les plus appré­ciés du vestiaire, comme l’a lui‐même souligné l’an­cien numéro 1 mondial.

EL HERMOSO HOMENAJE DE LOS TENISTAS A GAEL MONFILS ❤️



🗣 Novak Djokovic : « ¡Qué carrera increíble ! Uno de los tipos más amables y diver­tidos. No hay nadie a quien no le caigas bien, Gaël ».



🗣 Rafael Nadal : « Felicidades por esta carrera formi­dable. Me acuerdo la primera vez que… — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 3, 2026

« Je te souhaite le meilleur pour ce nouveau chapitre de ta vie. Tu vas énor­mé­ment nous manquer, surtout en dehors des courts, dans les vestiaires et au restau­rant » a déclaré Jannik Sinner.

Un bel hommage de la part de l’Italien, qui témoigne une nouvelle fois de l’im­mense popu­la­rité du Français auprès de ses pairs.