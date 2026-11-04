Gaël Monfils a fait ses adieux au monde du tennis ce mardi soir, sur le court central du Rolex Paris Masters, à l’occasion d’une cérémonie particulièrement émouvante.
Pour l’occasion, une magnifique vidéo réunissant les hommages de plusieurs grands noms du circuit a été diffusée sur les écrans géants de l’enceinte parisienne.
L’occasion également d’avoir des nouvelles de Jannik Sinner, particulièrement discret ces derniers temps, qui n’a pas hésité à prendre la parole pour saluer « La Monf », l’un des joueurs les plus appréciés du vestiaire, comme l’a lui‐même souligné l’ancien numéro 1 mondial.
« Je te souhaite le meilleur pour ce nouveau chapitre de ta vie. Tu vas énormément nous manquer, surtout en dehors des courts, dans les vestiaires et au restaurant » a déclaré Jannik Sinner.
Un bel hommage de la part de l’Italien, qui témoigne une nouvelle fois de l’immense popularité du Français auprès de ses pairs.
Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 09:21