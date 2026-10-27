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Jannik Sinner sort du silence : « Si la ques­tion est de savoir ce que j’ai décou­vert de nouveau pendant cette période loin du circuit, la réponse est rien, mais je ne me suis pas ennuyé pour autant »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une bles­sure au genou, Jannik Sinner devrait faire son retour fin décembre lors de l’exhibition saou­dienne Six Kings Slam.

Si son manque de commu­ni­ca­tion a agacé en Italie ces derniers mois, le numéro 1 mondial, bientôt détrôné par Alexander Zverev, a pris la parole lors d’une inter­view pour la Repubblica.

S’il n’en dit pas plus sur sa bles­sure, le quin­tuple lauréat en Grand Chelem explique comment il s’est occupé depuis cet été.

« Je n’ai rien fait d’in­ha­bi­tuel. Si la ques­tion est de savoir ce que j’ai décou­vert de nouveau pendant cette période loin des tour­nois, la réponse est : rien, mais je ne me suis pas ennuyé. Je suis allé à Monza pour assister au Grand Prix de Formule 1 et à Milan pour le défilé Gucci. J’ai joué un peu plus à la PlayStation et j’ai commencé à lire un livre de 600 pages, « Io uccido », de Giorgio Faletti. Je n’ai jamais arrêté, ni tourné le dos au tennis parce que cela me faisait mal. En fait, j’ai toujours travaillé dur, aussi bien en salle de sport que sur le court, et avec les kiné­si­thé­ra­peutes. La patience est le maître mot en ce moment. Votre corps est le seul adver­saire que vous ne pouvez pas vaincre. Quand il vous dit d’ar­rêter, il faut l’ac­cepter et suivre les conseils des spécialistes. »

Publié le mardi 27 octobre 2026 à 09:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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