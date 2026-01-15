AccueilATPJannik Sinner sur la décision qui pourrait tout changer en 2026 :...
Jannik Sinner sur la déci­sion qui pour­rait tout changer en 2026 : « Je dis toujours qu’il est le ‘père’ de l’équipe »

Alors qu’il prévoyait de prendre sa retraite fin 2025, Darren Cahill a fina­le­ment décidé de rempiler pour au moins une année de plus avec Jannik Sinner, qu’il co‐entraîne aux côtés de Simone Vagnozzi. 

Le célèbre coach austra­lien a été convaincu par l’Italien, avec qui il a noué une rela­tion très forte. 

« Darren est très impor­tant, tant pour moi que pour toute l’équipe. Je dis toujours qu’il est ‘le père de l’équipe’ parce qu’il a beau­coup d’ex­pé­rience. Darren a toujours su me dire les bonnes choses au bon moment, que ce soit avant, pendant ou après les matchs. Il transmet beau­coup de séré­nité et de confiance, à moi et à toute l’équipe. Darren et Simone (Vagnozzi) forment un duo formi­dable, nous nous effor­çons toujours de nous améliorer », a déclaré Sinner à quelques jours du début de l’Open d’Australie, où il est double tenant du titre. 

Si Jannik Sinner a retenu l’un de ses piliers, Carlos Alcaraz lui perdu le sien : Juan Carlos Ferrero, qu’il consi­dé­rait comme son « deuxième père ».

Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 13:23

