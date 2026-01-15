Alors qu’il prévoyait de prendre sa retraite fin 2025, Darren Cahill a fina­le­ment décidé de rempiler pour au moins une année de plus avec Jannik Sinner, qu’il co‐entraîne aux côtés de Simone Vagnozzi.

Le célèbre coach austra­lien a été convaincu par l’Italien, avec qui il a noué une rela­tion très forte.

« Darren est très impor­tant, tant pour moi que pour toute l’équipe. Je dis toujours qu’il est ‘le père de l’équipe’ parce qu’il a beau­coup d’ex­pé­rience. Darren a toujours su me dire les bonnes choses au bon moment, que ce soit avant, pendant ou après les matchs. Il transmet beau­coup de séré­nité et de confiance, à moi et à toute l’équipe. Darren et Simone (Vagnozzi) forment un duo formi­dable, nous nous effor­çons toujours de nous améliorer », a déclaré Sinner à quelques jours du début de l’Open d’Australie, où il est double tenant du titre.

Jannik Sinner sulla rela­zione con Cahill :



“Darren è molto impor­tante, sia per me che per tutto il team. Dico sempre che è « il padre del team » perché ha tanta espe­rienza. Darren è sempre rius­cito a dirmi le cose giuste nei momenti giusti, che fosse prima, durante o dopo le… pic.twitter.com/aEj9jQAGlR — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) January 14, 2026

Si Jannik Sinner a retenu l’un de ses piliers, Carlos Alcaraz lui perdu le sien : Juan Carlos Ferrero, qu’il consi­dé­rait comme son « deuxième père ».