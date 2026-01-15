Alors qu’il prévoyait de prendre sa retraite fin 2025, Darren Cahill a finalement décidé de rempiler pour au moins une année de plus avec Jannik Sinner, qu’il co‐entraîne aux côtés de Simone Vagnozzi.
Le célèbre coach australien a été convaincu par l’Italien, avec qui il a noué une relation très forte.
« Darren est très important, tant pour moi que pour toute l’équipe. Je dis toujours qu’il est ‘le père de l’équipe’ parce qu’il a beaucoup d’expérience. Darren a toujours su me dire les bonnes choses au bon moment, que ce soit avant, pendant ou après les matchs. Il transmet beaucoup de sérénité et de confiance, à moi et à toute l’équipe. Darren et Simone (Vagnozzi) forment un duo formidable, nous nous efforçons toujours de nous améliorer », a déclaré Sinner à quelques jours du début de l’Open d’Australie, où il est double tenant du titre.
Si Jannik Sinner a retenu l’un de ses piliers, Carlos Alcaraz lui perdu le sien : Juan Carlos Ferrero, qu’il considérait comme son « deuxième père ».
Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 13:23