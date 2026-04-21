À l’occasion des Laureus World Sports Awards, où il a vu son rival Carlos Alcaraz être élu sportif de l’année, Jannik Sinner s’est exprimé sur la situa­tion de l’Espagnol, blessé au poignet, forfait pour le Masters 1000 de Madrid et déjà incer­tain pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).

« Il traverse une période diffi­cile en ce moment, et j’espère le revoir sur le court dès que possible, peut‐être même à Rome. En tant que compé­ti­teur, j’espère qu’il sera là pour Roland‐Garros aussi… Parce que quand, on veut gagner, on veut battre les meilleurs joueurs du monde », a déclaré le numéro 1 mondial au micro de Sky Sports.

Jannik Sinner on Carlos Alcaraz’s injury :



“He’s going through a not‐so‐easy moment right now, and I hope to see him back on the court as soon as possible, maybe even in Rome. As a compe­titor, I hope he’s there for Roland Garros too… Because when you want to win, you want to win… pic.twitter.com/iqrqKFQE5X — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 20, 2026

Jannik Sinner sera lui bien présent à Madrid pour tenter de remporter l’un des deux Masters 1000 qui manque à son palmarès avec Rome.