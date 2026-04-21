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Jannik Sinner sur la situa­tion de Carlos Alcaraz : « Il traverse une période diffi­cile en ce moment… »

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Baptiste Mulatier
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À l’occasion des Laureus World Sports Awards, où il a vu son rival Carlos Alcaraz être élu sportif de l’année, Jannik Sinner s’est exprimé sur la situa­tion de l’Espagnol, blessé au poignet, forfait pour le Masters 1000 de Madrid et déjà incer­tain pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). 

« Il traverse une période diffi­cile en ce moment, et j’espère le revoir sur le court dès que possible, peut‐être même à Rome. En tant que compé­ti­teur, j’espère qu’il sera là pour Roland‐Garros aussi… Parce que quand, on veut gagner, on veut battre les meilleurs joueurs du monde », a déclaré le numéro 1 mondial au micro de Sky Sports.

Jannik Sinner sera lui bien présent à Madrid pour tenter de remporter l’un des deux Masters 1000 qui manque à son palmarès avec Rome. 

Publié le mardi 21 avril 2026 à 10:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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