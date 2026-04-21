À l’occasion des Laureus World Sports Awards, où il a vu son rival Carlos Alcaraz être élu sportif de l’année, Jannik Sinner s’est exprimé sur la situation de l’Espagnol, blessé au poignet, forfait pour le Masters 1000 de Madrid et déjà incertain pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).
« Il traverse une période difficile en ce moment, et j’espère le revoir sur le court dès que possible, peut‐être même à Rome. En tant que compétiteur, j’espère qu’il sera là pour Roland‐Garros aussi… Parce que quand, on veut gagner, on veut battre les meilleurs joueurs du monde », a déclaré le numéro 1 mondial au micro de Sky Sports.
Jannik Sinner on Carlos Alcaraz’s injury :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 20, 2026
“He’s going through a not‐so‐easy moment right now, and I hope to see him back on the court as soon as possible, maybe even in Rome. As a competitor, I hope he’s there for Roland Garros too… Because when you want to win, you want to win… pic.twitter.com/iqrqKFQE5X
Jannik Sinner sera lui bien présent à Madrid pour tenter de remporter l’un des deux Masters 1000 qui manque à son palmarès avec Rome.
Publié le mardi 21 avril 2026 à 10:28