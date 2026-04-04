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Jannik Sinner, sur le meilleur moment de sa carrière : « C’était sans aucun doute le plus beau moment de ma vie sur un court »

Par
Jean Muller
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Tennis - Miami 2026 - ATP - 27/03/2026

Jannik Sinner va se construire un palmarès de fou, et ses souve­nirs risquent de bouger. Raison de plus pour noter ceux qui pour l’ins­tant sont d’actualité.

« Pour moi, il y a deux moments marquants. Le premier, c’est quand je suis devenu numéro un mondial en 2024. Le second, c’est quand j’ai remporté Wimbledon. Pour moi, ce n’était même pas un rêve. Enfant, gagner un tournoi aussi pres­ti­gieux me semblait irréel. Plus on progresse, plus on croit en soi et plus on aspire à s’amé­liorer. Remporter ce titre en présence de mes parents, de mon frère et de mes amis proches… c’était sans aucun doute le plus beau moment de ma vie sur un court. »

Publié le samedi 4 avril 2026 à 11:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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