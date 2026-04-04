Jannik Sinner va se construire un palmarès de fou, et ses souve­nirs risquent de bouger. Raison de plus pour noter ceux qui pour l’ins­tant sont d’actualité.

« Pour moi, il y a deux moments marquants. Le premier, c’est quand je suis devenu numéro un mondial en 2024. Le second, c’est quand j’ai remporté Wimbledon. Pour moi, ce n’était même pas un rêve. Enfant, gagner un tournoi aussi pres­ti­gieux me semblait irréel. Plus on progresse, plus on croit en soi et plus on aspire à s’amé­liorer. Remporter ce titre en présence de mes parents, de mon frère et de mes amis proches… c’était sans aucun doute le plus beau moment de ma vie sur un court. »