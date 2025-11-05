Lors d’une inter­view accordée à Sky Sports Italia, dont les propos sont repris par la Cadena SER, Jannik Sinner a exprimé son admi­ra­tion pour ses illustres prédé­ces­seurs, en donnant égale­ment le nom de son idole de jeunesse.

« Mon premier idole était Andreas Seppi. Puis c’est devenu Roger Federer. Ensuite, j’ai décou­vert Rafa Nadal et je me suis dit : ‘Il est incroyable sur le plan humain’. Puis j’ai décou­vert Nole et je me suis dit : ‘Ce qu’il fait est incroyable’,