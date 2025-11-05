Lors d’une interview accordée à Sky Sports Italia, dont les propos sont repris par la Cadena SER, Jannik Sinner a exprimé son admiration pour ses illustres prédécesseurs, en donnant également le nom de son idole de jeunesse.
« Mon premier idole était Andreas Seppi. Puis c’est devenu Roger Federer. Ensuite, j’ai découvert Rafa Nadal et je me suis dit : ‘Il est incroyable sur le plan humain’. Puis j’ai découvert Nole et je me suis dit : ‘Ce qu’il fait est incroyable’,
Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 18:16