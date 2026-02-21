AccueilATPJannik Sinner, sur sa défaite surprise : "Ce sont des moments par...
ATP

Jannik Sinner, sur sa défaite surprise : « Ce sont des moments par lesquels je dois passer et par lesquels tous les tennismen sont passés. J’espère me rattraper le plus vite possible »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

420

Après sa défaite face à Mensik, l’Italien était déçu mais pas abattu. On sent qu’il a envie de très vite se mettre au boulot et notam­ment pour arriver à Indian Wells en Californie.

« Je sais comment revenir. Je suis un peu déçu de la manière dont j’ai géré certains moments, mais cela peut arriver. Indian Wells sera le prochain rendez‐vous, nous nous concen­tre­rons là‐dessus après quelques jours de repos. Nous avons deux semaines pour travailler sur le plan physique. J’ai peut‐être fait deux ou trois mauvais choix, je n’ai pas été très lucide, mais ça peut arriver. Ce sont des moments par lesquels je dois passer et par lesquels tous les tennismen sont passés. J’espère me rattraper le plus vite possible. De manière géné­rale, tout va bien, je ne me pose pas de ques­tions pour ce moment précis. Tout est OK »

Publié le samedi 21 février 2026 à 12:29

Article précédent
André Agassi au sujet de Fonseca : « S’améliorer chaque jour relève bien de sa respon­sa­bi­lité. J’espère qu’il parviendra à faire la distinc­tion entre les attentes des autres et ce sur quoi il doit se concentrer »
Article suivant
Mensik veut être le leader de la pour­suite : « Sinner et Alcaraz sont les meilleurs du monde. Après eux, il n’y a personne ; ensuite, il y a le reste. Notre travail est d’es­sayer de les suivre »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.