Dans un petit questions/réponses réalisés avec le maga­zine Esquire, Jannik Sinner a évoqué l’idée de la défaite. Là encore, le numéro 1 mondial a eu une réponse complè­te­ment lié son personnage.

« Je pense plutôt que l’on gagne ou que l’on apprend. Pour ma part, perdre souvent contre Novak Djokovic m’a beau­coup appris. C’est bon pour la santé, ça réveille. En foot­ball, on peut jouer contre Ronaldo et se rendre compte qu’il faut mieux se préparer la prochaine fois. Mais quand est‐ce que ce sera la prochaine fois ? En tennis, on a plus d’oc­ca­sions de se rattraper »