En une de l’Equipe Magazine qui sort ce week‐end, Jannik est revenur sur l’affaire de dopage, et ces déclarations sont plutôt offensives.
« Je ne dirais pas que cette période m’a nécessairement changé. Mais elle m’a fait réalisé un ou deux trucs. C’est un épisode qui a été dur à vivre car j’ai du payer le prix d’une erreur qui n’était pas la mienne. Et puis un matin, je me suis réveillé avec l’idée de transformé tout ça en quelque chose de positif. J’ai profité de ma famille d’abord. Et puis je me suis remis au travail en passant notamment beaucoup de temps à la salle de muscu. Quand je suis sur le circuit à Rome, j’étais heureux. Soulagé. J’avais envie de profiter du moment. Et c’est ce que j’ai fait. J’ai joué joué un super tennis après ça »
Publié le mercredi 20 mai 2026 à 11:20