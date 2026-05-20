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Jannik Sinner sur sa fameuse affaire de dopage : « C’est un épisode qui a été dur à vivre car j’ai du payer le prix d’une erreur qui n’était pas la mienne »

Par
Jean Muller
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Tennis - Miami 2026 - ATP - 27/03/2026

En une de l’Equipe Magazine qui sort ce week‐end, Jannik est revenur sur l’af­faire de dopage, et ces décla­ra­tions sont plutôt offensives. 

« Je ne dirais pas que cette période m’a néces­sai­re­ment changé. Mais elle m’a fait réalisé un ou deux trucs. C’est un épisode qui a été dur à vivre car j’ai du payer le prix d’une erreur qui n’était pas la mienne. Et puis un matin, je me suis réveillé avec l’idée de trans­formé tout ça en quelque chose de positif. J’ai profité de ma famille d’abord. Et puis je me suis remis au travail en passant notam­ment beau­coup de temps à la salle de muscu. Quand je suis sur le circuit à Rome, j’étais heureux. Soulagé. J’avais envie de profiter du moment. Et c’est ce que j’ai fait. J’ai joué joué un super tennis après ça »

Publié le mercredi 20 mai 2026 à 11:20

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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