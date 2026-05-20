En une de l’Equipe Magazine qui sort ce week‐end, Jannik est revenur sur l’af­faire de dopage, et ces décla­ra­tions sont plutôt offensives.

« Je ne dirais pas que cette période m’a néces­sai­re­ment changé. Mais elle m’a fait réalisé un ou deux trucs. C’est un épisode qui a été dur à vivre car j’ai du payer le prix d’une erreur qui n’était pas la mienne. Et puis un matin, je me suis réveillé avec l’idée de trans­formé tout ça en quelque chose de positif. J’ai profité de ma famille d’abord. Et puis je me suis remis au travail en passant notam­ment beau­coup de temps à la salle de muscu. Quand je suis sur le circuit à Rome, j’étais heureux. Soulagé. J’avais envie de profiter du moment. Et c’est ce que j’ai fait. J’ai joué joué un super tennis après ça »