Absent des courts depuis son titre à Wimbledon et forfait pour la fin de saison 2026 à cause d’une blessure au genou, Jannik Sinner a décidé de sortir de son silence en accordant une interview à la Repubblica.
Et après avoir évoqué son absence loin des courts, celui qui est toujours numéro 1 mondial a été interrogé sur sa rivalité avec Carlos Alcaraz. Et il n’a pas hésité à la comparer à certaines des plus grandes de ce sport.
« Nous sommes tous différents ; les contrastes sont stimulants. On me perçoit peut‐être comme le champion discipliné et obstiné, et Carlos comme le Méditerranéen excentrique. C’est ce qui est formidable : avoir quelqu’un qui vous pousse à vous dépasser. Et le tennis a toujours prospéré grâce à cela : de Borg‐McEnroe à Sampras‐Agassi, jusqu’à ce que la rivalité à deux devienne une rivalité à trois avec Federer‐Nadal‐Djokovic. »
Publié le mardi 27 octobre 2026 à 14:14