Absent des courts depuis son titre à Wimbledon et forfait pour la fin de saison 2026 à cause d’une bles­sure au genou, Jannik Sinner a décidé de sortir de son silence en accor­dant une inter­view à la Repubblica.

Et après avoir évoqué son absence loin des courts, celui qui est toujours numéro 1 mondial a été inter­rogé sur sa riva­lité avec Carlos Alcaraz. Et il n’a pas hésité à la comparer à certaines des plus grandes de ce sport.

« Nous sommes tous diffé­rents ; les contrastes sont stimu­lants. On me perçoit peut‐être comme le cham­pion disci­pliné et obstiné, et Carlos comme le Méditerranéen excen­trique. C’est ce qui est formi­dable : avoir quelqu’un qui vous pousse à vous dépasser. Et le tennis a toujours pros­péré grâce à cela : de Borg‐McEnroe à Sampras‐Agassi, jusqu’à ce que la riva­lité à deux devienne une riva­lité à trois avec Federer‐Nadal‐Djokovic. »