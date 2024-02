D’un naturel discret et pudique, Jannik Sinner a large­ment confirmé cette impres­sion dans une récente inter­view accordée pour Vanity Fair Italia.

L’Italien, après avoir évoqué son rapport à l’argent et aux sorties nocturnes, a expliqué pour­quoi il n’ai­mait par trop qu’on parle de lui et de sa vie privée.

« J’aime parler de tennis, et du sport en général. Mais si ça commence à faire réfé­rence à la vie privée, c’est vrai, je préfère qu’on en reste là. Je veux protéger les personnes les plus proches de moi, en les gardant à l’écart de tout cela. Je vois cela comme une petite tâche à accom­plir, presque un devoir : ils m’ont aidé, quand j’étais jeune, à prendre confiance en moi, et aujourd’hui, d’une certaine manière, je veux les protéger. »