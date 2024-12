Au cours d’une longue inter­view accordée au maga­zine Esquire, Jannik Sinner, après avoir évoqué sa défi­ni­tion de la défaite, est revenu sur les consé­quences liées aux révé­la­tions de son contrôle anti­do­page positif. Et d’après lui, toute cette affaire lui a au moins permis de faire le tri parmi ses amis.

« C’était une période diffi­cile. Je ne pouvais en parler à personne. Je ne pouvais pas me défouler ou demander de l’aide. Tous les gens qui me connais­saient et qui me regar­daient jouer compre­naient que quelque chose n’allait pas chez moi. J’ai passé des nuits blanches, car même si vous êtes certain de votre inno­cence, vous savez que ces choses sont complexes. Tout le monde a immé­dia­te­ment dit la vérité et cela m’a permis de jouer. Mais à Wimbledon, j’étais blanc. Et même après, j’avais des senti­ments crain­tifs envers les gens. Je suis allé m’entraîner au club­house de Cincinnati et je me suis demandé : ‘Comment me regardent‐ils ? Que pensent‐ils vrai­ment de moi ?’. J’ai réalisé qui étaient mes vrais amis. »