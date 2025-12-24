Au cours d’une récente inter­view accordée à Sky Sports dans laquelle il fait passer comme un message à son grand rival, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a égale­ment évoqué sa grande passion pour la course auto­mo­bile et plus exac­te­ment la Formule 1.

« Le sport auto­mo­bile est une grande passion pour moi : j’adore les voitures, j’adore la vitesse. Je suis très ami avec Kimi Antonelli (pilote de Formule 1), nous aimons parler de tout. Le voir si calme et détendu avant une course aussi impor­tante est incroyable et aussi une grande source d’ins­pi­ra­tion. Je suis fasciné par sa rapi­dité d’es­prit : quand les voitures sont proches, quand il faut dépasser, quand il faut choisir la meilleure stra­tégie, tout cela à des vitesses incroyables. C’est quelque chose qui me passionne vraiment. »