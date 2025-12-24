Au cours d’une récente interview accordée à Sky Sports dans laquelle il fait passer comme un message à son grand rival, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a également évoqué sa grande passion pour la course automobile et plus exactement la Formule 1.
« Le sport automobile est une grande passion pour moi : j’adore les voitures, j’adore la vitesse. Je suis très ami avec Kimi Antonelli (pilote de Formule 1), nous aimons parler de tout. Le voir si calme et détendu avant une course aussi importante est incroyable et aussi une grande source d’inspiration. Je suis fasciné par sa rapidité d’esprit : quand les voitures sont proches, quand il faut dépasser, quand il faut choisir la meilleure stratégie, tout cela à des vitesses incroyables. C’est quelque chose qui me passionne vraiment. »
Publié le mercredi 24 décembre 2025 à 17:59