Arrivé depuis plusieurs jours en Australie où il se préparé à défendre son titre à l’Open d’Australie, Jannik Sinner a été inter­rogé par nos confrères d’Ubitennis à moins d’une semaine du début du tournoi.

Faisant une nouvelle fois réfé­rence à son affaire de dopage, le numéro 1 mondial a tenu à insister sur une donnée fonda­men­tale : son entourage.

« La vie parfois, elle vous donne du positif. et de bonnes choses et parfois c’est diffi­cile. J’aime ma famille et mes proches, ainsi que les personnes qui me font confiance , même pour une situa­tion que j’ai vécue l’année dernière et dans laquelle je me trouve encore cette année. J’essaie de m’entourer de personnes en qui j’ai vrai­ment confiance, et ma tante (décédée en septembre dernier, ndlr) en faisait certai­ne­ment partie. Avoir des gens qu’on aime autour de nous est bien plus impor­tant que de gagner des trophées. »