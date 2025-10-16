Accueil6 Kings SlamJannik Sinner, très honnête sur l'exhibition très lucrative en Arabie Saoudite :...
Qualifiée pour les demi‐finales du Six Kings Slam, l’ex­hi­bi­tion saou­dienne très lucra­tive dont il est tenant du titre, après une victoire tran­quille face à Stefanos Tsitsipas (6−2, 6–3), Jannik Sinner, opposé ce jeudi soir à Novak Djokovic, s’est montré très honnête en confé­rence de presse.

Interrogé sur le prize money démen­tiel distribué pendant ces quatre jours de « compé­ti­tion » (1,5 millions d’euros pour chaque parti­ci­pant et 5,5 pour le vain­queur), l’Italien a expliqué qu’il était diffi­cile de ne pas y penser. 

« Je menti­rais si je disais qu’il n’y a pas de moti­va­tion pour l’argent », a déclaré l’ac­tuel 2e joueur mondial, qui avait donc empoché 7 millions d’euros lors de l’édi­tion 2024, avant de pour­suivre. « Nous devons savoir ce qui est en jeu, c’est tout. Mais nous voulons aussi rendre ce sport plus popu­laire. C’est pour cela que nous venons ici. Je pense que c’est un aspect très impor­tant du tennis mondial. Surtout à l’avenir, cela sera très impor­tant. Nous sommes heureux d’amener le tennis ici et de le promou­voir du mieux possible. Pour cela, nous avons besoin que les meilleurs joueurs du monde viennent ici et montrent à quel point le tennis est beau et sain. C’est une combi­naison de tout cela. Je pense que c’est pour cela que nous sommes ici. »

Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 13:33

