Qualifiée pour les demi‐finales du Six Kings Slam, l’exhibition saoudienne très lucrative dont il est tenant du titre, après une victoire tranquille face à Stefanos Tsitsipas (6−2, 6–3), Jannik Sinner, opposé ce jeudi soir à Novak Djokovic, s’est montré très honnête en conférence de presse.
Interrogé sur le prize money démentiel distribué pendant ces quatre jours de « compétition » (1,5 millions d’euros pour chaque participant et 5,5 pour le vainqueur), l’Italien a expliqué qu’il était difficile de ne pas y penser.
« Je mentirais si je disais qu’il n’y a pas de motivation pour l’argent », a déclaré l’actuel 2e joueur mondial, qui avait donc empoché 7 millions d’euros lors de l’édition 2024, avant de poursuivre. « Nous devons savoir ce qui est en jeu, c’est tout. Mais nous voulons aussi rendre ce sport plus populaire. C’est pour cela que nous venons ici. Je pense que c’est un aspect très important du tennis mondial. Surtout à l’avenir, cela sera très important. Nous sommes heureux d’amener le tennis ici et de le promouvoir du mieux possible. Pour cela, nous avons besoin que les meilleurs joueurs du monde viennent ici et montrent à quel point le tennis est beau et sain. C’est une combinaison de tout cela. Je pense que c’est pour cela que nous sommes ici. »
Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 13:33