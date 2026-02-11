Après avoir expliqué l’une des raisons pour lesquelles il avait finalement choisi le tennis plutôt que le ski, lui qui était l’un des grands espoirs italiens en ski alpin jusqu’à ses 13 ans, Jannik Sinner a dévoilé ce qui lui manquait le plus dans ce sport à très haute pression où la moindre erreur se paie cash.
« L’adrénaline. Et pour être honnête, c’est la seule chose qui me manque vraiment. Je dirais toutefois que le ski impose une pression différente. Il faut être performant même si on ne sait pas vraiment où on en est. Au tennis, on a un gros avantage, car on connaît toujours le score. Et on sait que parfois, on peut se contenter de jouer à 80 % pour passer le cap. C’est suffisant pour la journée. Mais au ski, ce n’est pas du tout comme ça. On se lance, et on n’en a aucune idée avant d’avoir terminé », a déclaré Sinner dans les colonnes du magazine, Vogue.
Publié le mercredi 11 février 2026 à 15:45