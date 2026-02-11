Après avoir expliqué l’une des raisons pour lesquelles il avait fina­le­ment choisi le tennis plutôt que le ski, lui qui était l’un des grands espoirs italiens en ski alpin jusqu’à ses 13 ans, Jannik Sinner a dévoilé ce qui lui manquait le plus dans ce sport à très haute pres­sion où la moindre erreur se paie cash.

« L’adrénaline. Et pour être honnête, c’est la seule chose qui me manque vrai­ment. Je dirais toute­fois que le ski impose une pres­sion diffé­rente. Il faut être perfor­mant même si on ne sait pas vrai­ment où on en est. Au tennis, on a un gros avan­tage, car on connaît toujours le score. Et on sait que parfois, on peut se contenter de jouer à 80 % pour passer le cap. C’est suffi­sant pour la journée. Mais au ski, ce n’est pas du tout comme ça. On se lance, et on n’en a aucune idée avant d’avoir terminé », a déclaré Sinner dans les colonnes du maga­zine, Vogue.