On ne peut pas vrai­ment criti­quer l’at­ti­tude de Jannik Sinner puis­qu’il est un homme normal, simple, dans un circuit de tennis profes­sionnel quelques fois très hysté­rique voir « too much » pour certains observateurs.

Parmi tous les numéro 1 mondiaux qui se sont succédés sur le trône, il est sûre­ment le plus calme sauf à lui coller cette fameuse affaire de dopage sur le dos.

Alors la vraie ques­tion que l’on peut se poser est de savoir si cela est une bonne nouvelle pour le succès média­tique du tennis.

Et là, il faut faire confiance au temps et se dire que son palmarès sera telle­ment impor­tant qu’il parlera à sa place, que ce sont ses perfor­mances qui seront mises en avant et pas quelques décla­ra­tions fracassantes.

En obser­vant de près le compor­te­ment du cham­pion trico­lore de NBA Victor Wembayama, très posé, jouant aux échecs avec des inconnus dans un parc en toute simpli­cité, on se dit peut être qu’une nouvelle géné­ra­tion de stars est entrain d’émerger.

Cette géné­ra­tion a une vie de moine tournée vers la perfor­mance et une forme d’hu­mi­lité, se moque des réseaux sociaux, mais écrit une vraie histoire, celle de la vie d’un cham­pion 100% focus sur l’empreinte qu’il lais­sera à sa discipline.