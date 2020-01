Le monde de la petite balle jaune est bien agité en ce début d’année 2020. En plus de la polémique suite au maintien des matchs des qualifications de l’Open d’Australie, Nicolas Jarry a été contrôlé positif au ligandrol. La Fédération internationale de tennis a annoncé que le Chilien était suspendu jusqu’à nouvel ordre. Le contrôle positif du Chilien (78e) est intervenu lors de la dernière phase finale de la Coupe Davis en novembre dernier à Madrid. Sur son compte Instagram, l’intéressé n’a pas manqué de réagir en déclarant notamment : « Les niveaux relevés des substances sont incroyablement bas. J’aimerais vous dire que je n’ai jamais pris délibérément ou intentionnellement des substances interdites dans ma carrière. En tant que joueur de tennis, je suis totalement opposé au dopage. »

En plus de Nicolas Jarry, c’est Robert Farah qui a également été contrôlé positif. Le Colombien occupe la première place mondiale de double et a remporté en 2019 les tournois de Wimbledon et de l’US Open avec Juan Sebastian Cabal. C’est un jour noir pour le tennis. Robert Farah ne disputera pas l’Open d’Australie.

The Tennis Anti-Doping Programme (TADP) has provisionally suspended Nicolas Jarry under Article 8.3.1© of the 2019 TADP. Further information here : https://t.co/0ee3z3IZZt

