Tout le monde sur le circuit évoque la gentillesse de Roger Federer et sa capacité à dire quelques mots dans les vestiaires, mieux à prodiguer quelques conseils au détour d’une rencontre ou d’une conversation.

C’est exactement ce qu’il s’est passé l’an dernier pour le joueur chilien Nicolas Jarry. Arrivé à Paris, fatigué et moralement à plat après une finale épique perdue à Genève face à Alexander Zverev, il a eu la chance de croiser Roger Federer juste avant de partir du stade après un entraînement : « Tu as eu un match difficile, c’était une finale, mais ne t’inquiète pas, tu joues bien, ça a été une excellente semaine, continue ainsi et que je sais que tu vas y arriver » lui explique le Suisse avant de prendre sa voiture officielle.

Ces paroles ont galvanisé Nicolas et surtout lui ont permis de vite oublier cette défaite à Genève : « Qu’il ait vu le match et qu’il m’ait dit tout cela m’a rassuré. Cela m’a apporté aussi de la confiance. Quelques semaines plus tard, je gagnais mon premier titre en Suède à Bastad, j’avais presque envie de dire : Merci Roger. »