Comme cela avait été le cas pour Dan Evans, suspendu pour dopage à la cocaïne, Nicolas Jarry repartira sur le circuit avec 0 point au classement ATP puisqu’il ne pourra, ce qui est logique, utilisé un classement protégé comme c’est le cas quand on a une grave blessure. Le joueur chilien devra donc obtenir des invitations pour revenir au plus vite à dans le top 100, on imagine que certains directeurs de tournois lui donneront une chance.