Karatsev n’a pas été toujours un grand « pro », c’est ce que rapport son coach inter­rogé par Sportklub : « Il s’est comporté comme un enfant pendant de nombreuses années. Il n’était pas profes­sionnel. Il était en retard pour les entraî­ne­ments. Une fois, je me souviens, il est venu à l’en­traî­ne­ment avec quatre raquettes, dont trois étaient cassées. Je ne m’at­ten­dais pas vrai­ment à cela d’un joueur âgé de 25 ans. Si vous connaissez le foot­ball, il a agi un peu comme Mario Balotelli » explique Yahor Yatsyk, qui travaille avec Karatsev depuis trois ans.

« Il avait besoin d’une approche un peu plus dure et basée sur l’hon­nê­teté. Je lui ai dit : « Si tu ne veux pas changer, tu peux mettre fin à votre carrière tout de suite. J’ai utilisé sciem­ment des mots durs. Il a compris et écouté. Il a progressé et main­te­nant, il a les résul­tats que vous connaissez » conclut son coach.