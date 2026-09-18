Jaume Munar est, lorsqu’il dispute une saison pleine, un membre régulier du top 50. Connu notamment pour sa régularité et ses qualités de déplacement, l’Espagnol a atteint le 33e rang mondial en décembre 2025.
Interrogé par nos confrères espagnols de Punto de Break, le joueur de 29 ans a livré un regard assez critique sur l’évolution du tennis moderne. Il regrette notamment l’uniformisation progressive des styles de jeu, avec un tennis désormais davantage axé sur la vitesse et la qualité de frappe. Une évolution qui, selon lui, donne parfois lieu à des rencontres beaucoup moins attrayantes à regarder.
« Cela fait que, selon moi, il y a aujourd’hui dans le tennis des matchs mauvais et difficiles à regarder. C’est un tennis très différent de celui d’avant et que j’apprécie moins. Cela dit, j’accepte les conséquences et les exigences du circuit sur lequel j’évolue, que je l’apprécie plus ou moins » a déclaré Jaume Munar.
Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 13:51