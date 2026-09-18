Jaume Munar est, lorsqu’il dispute une saison pleine, un membre régu­lier du top 50. Connu notam­ment pour sa régu­la­rité et ses qualités de dépla­ce­ment, l’Espagnol a atteint le 33e rang mondial en décembre 2025.

Interrogé par nos confrères espa­gnols de Punto de Break, le joueur de 29 ans a livré un regard assez critique sur l’évolution du tennis moderne. Il regrette notam­ment l’uniformisation progres­sive des styles de jeu, avec un tennis désor­mais davan­tage axé sur la vitesse et la qualité de frappe. Une évolu­tion qui, selon lui, donne parfois lieu à des rencontres beau­coup moins attrayantes à regarder.

« Cela fait que, selon moi, il y a aujourd’hui dans le tennis des matchs mauvais et diffi­ciles à regarder. C’est un tennis très diffé­rent de celui d’avant et que j’apprécie moins. Cela dit, j’accepte les consé­quences et les exigences du circuit sur lequel j’évolue, que je l’apprécie plus ou moins » a déclaré Jaume Munar.