78e joueur mondial cette semaine et auteur d’un début de saison convain­quant, notam­ment sur dur, Jaume Munar a eu le temps d’ap­prendre à connaître Rafael Nadal puis­qu’il s’en­traîne au sein de son académie depuis plusieurs années. Et d’après une récente inter­view accordée à Marca, le joueur de 24 ans lui est parti­cu­liè­re­ment reconnaissant.

« Aujourd’hui, j’ai déjà mes schémas d’en­traî­ne­ment car j’ai plus d’ex­pé­rience qu’il y a quelques années. Mais il m’a beau­coup aidé, et je me souvien­drai toujours, lorsque je suis arrivé à l’Académie, d’avoir vu la façon dont il s’en­traî­nait et le désir et l’in­ten­sité avec lesquels il le faisait. Il est une source d’ins­pi­ra­tion pour moi et pour tous les enfants. Si quel­qu’un a eu un impact direct sur ma carrière, c’est bien lui. »