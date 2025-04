Récemment nommé capi­taine de Coupe Davis de l’Argentine à la place de Guillermo Coria, Javier Frana, a tenu à répondre aux critiques d’Alexander Zverev concer­nant le compor­te­ment du public argentin lors de sa parti­ci­pa­tion au tournoi de Buenos Aires en février dernier. Et l’an­cien 30e joueur mondial n’épargne pas l’Allemand.

« Eh bien, cela se passe toujours de la même manière, nous sommes toujours les méchants dans le film, nous sommes les gros­siers, et parfois oui, mais d’autres fois non. Vous ne pouvez pas nous juger sur ces choses‐là. J’insiste, c’est mal de siffler entre les services, mais vous ne pouvez pas empê­cher 5, 10 ou 15 000 personnes d’es­sayer d’en­cou­rager leur joueur local. Si cela vous dérange, vous devriez faire autre chose, comme jouer aux échecs. Si je vais jouer contre Zverev à Hambourg et qu’ils ne me font pas sentir que je suis le visi­teur, ne faites pas comme si c’était normal. Ce sera leur façon de faire, et nous respec­tons cela. Ce que je n’aime pas, c’est quand des situa­tions minimes sont exagérées. »