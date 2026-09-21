Désireux de revenir sur la finale masculine de l’US Open, remportée haut‐la‐main par Alexander Zverev face à Ben Shelton, Gill Gross, analyste tennis respecté aux États‐Unis, a tenu à souligner le potentiel encore important de son compatriote et finaliste.
Selon lui, l’actuel 4e joueur mondial a tout d’un futur multiple vainqueur en Grand Chelem.
« Je continue de penser qu’il a le profil d’un joueur capable de remporter entre un et quatre tournois du Grand Chelem. Je ne pense pas qu’il ait encore atteint son plein potentiel. Son service, je pense, va s’améliorer. Ses volées, j’en suis convaincu, vont s’améliorer. Et son retour de service, d’après ce que nous avons vu ces deux derniers mois, suit en fait une assez bonne trajectoire. Je continue de penser qu’il manque encore de maturité. Il a encore une marge de progression. Son mental a toujours été excellent. Je ne sors donc pas de cette expérience avec une opinion radicalement différente de celle que j’avais auparavant sur Shelton, mais pour moi, c’est le genre de joueur capable de remporter entre un et quatre tournois du Grand Chelem. »
Publié le lundi 21 septembre 2026 à 14:40