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« Je continue de penser qu’il a le profil d’un joueur capable de remporter entre un et quatre tour­nois du Grand Chelem. Car je ne pense pas qu’il ait encore atteint son plein poten­tiel », estime Gill Gross

Par
Thomas S
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Désireux de revenir sur la finale mascu­line de l’US Open, remportée haut‐la‐main par Alexander Zverev face à Ben Shelton, Gill Gross, analyste tennis respecté aux États‐Unis, a tenu à souli­gner le poten­tiel encore impor­tant de son compa­triote et finaliste.

Selon lui, l’ac­tuel 4e joueur mondial a tout d’un futur multiple vain­queur en Grand Chelem. 

« Je continue de penser qu’il a le profil d’un joueur capable de remporter entre un et quatre tour­nois du Grand Chelem. Je ne pense pas qu’il ait encore atteint son plein poten­tiel. Son service, je pense, va s’améliorer. Ses volées, j’en suis convaincu, vont s’améliorer. Et son retour de service, d’après ce que nous avons vu ces deux derniers mois, suit en fait une assez bonne trajec­toire. Je continue de penser qu’il manque encore de matu­rité. Il a encore une marge de progres­sion. Son mental a toujours été excellent. Je ne sors donc pas de cette expé­rience avec une opinion radi­ca­le­ment diffé­rente de celle que j’avais aupa­ra­vant sur Shelton, mais pour moi, c’est le genre de joueur capable de remporter entre un et quatre tour­nois du Grand Chelem. »

Publié le lundi 21 septembre 2026 à 14:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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