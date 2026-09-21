Désireux de revenir sur la finale mascu­line de l’US Open, remportée haut‐la‐main par Alexander Zverev face à Ben Shelton, Gill Gross, analyste tennis respecté aux États‐Unis, a tenu à souli­gner le poten­tiel encore impor­tant de son compa­triote et finaliste.

Selon lui, l’ac­tuel 4e joueur mondial a tout d’un futur multiple vain­queur en Grand Chelem.

« Je continue de penser qu’il a le profil d’un joueur capable de remporter entre un et quatre tour­nois du Grand Chelem. Je ne pense pas qu’il ait encore atteint son plein poten­tiel. Son service, je pense, va s’améliorer. Ses volées, j’en suis convaincu, vont s’améliorer. Et son retour de service, d’après ce que nous avons vu ces deux derniers mois, suit en fait une assez bonne trajec­toire. Je continue de penser qu’il manque encore de matu­rité. Il a encore une marge de progres­sion. Son mental a toujours été excellent. Je ne sors donc pas de cette expé­rience avec une opinion radi­ca­le­ment diffé­rente de celle que j’avais aupa­ra­vant sur Shelton, mais pour moi, c’est le genre de joueur capable de remporter entre un et quatre tour­nois du Grand Chelem. »