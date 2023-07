Travaillant pour Tennis Channel ainsi que pour l’US Open, l’ana­lyste tennis, Gill Gross, qui a égale­ment son propre podcast, est connu pour avoir des avis tranchés.

Dans le dernier épisode de « Monday Match Analysis », il s’at­tarde sur l’état d’es­prit si parti­cu­lier de Rafael Nadal.

« L’obstacle pour Rafa est clai­re­ment son corps, et il n’a jamais vrai­ment manqué de moti­va­tion. Je crois Nadal quand il dit qu’il va sur le court en réus­sis­sant à se motiver de l’in­té­rieur sans avoir à compter sur quoi que ce soit d’ex­té­rieur. Et je pense que c’est clai­re­ment vrai si l’on en juge par le niveau de sa lutte et de ses efforts. Le truc avec Rafa qui a été telle­ment admiré par tout le monde et qui est très bien docu­menté, c’est que le gars se bat pour chaque point. Et peut‐être que c’est un peu atténué. Il s’est toujours battu avec achar­ne­ment quel que soit le scénario. »