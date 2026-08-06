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« Je dirais que Carlos Alcaraz est actuel­le­ment à 55% de ses capa­cités. Il lui reste encore du chemin à parcourir car pour retrouver son meilleur niveau, il devra se rappro­cher des 85–90 », explique Alvaro Sanchez

Par
Thomas S
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Australian Open - Melbourne - 18�12025

Quelques heures après l’an­nonce du forfait de Carlos Alcaraz pour le Masters 1000 de Cincinnati, nos confrères de Puntodebrak ont eu la bonne idée d’in­ter­roger le jour­na­liste de La Verdad, Alvaro Sanchez, qui est égale­ment un ami du clan de Alcaraz.

Et selon lui, le septuple vain­queur en Grand Chelem est encore loin de son tout meilleur niveau, même si son poignet se porte très bien et qu’il progresse de jour en jour à l’entraînement. 

« Si l’on consi­dère que ses perfor­mances en Australie ou à Doha cette année repré­sentent 100 % de ses capa­cités, je dirais qu’il en est actuel­le­ment à environ 55 %. Pour retrouver son meilleur niveau, il devra se rappro­cher des 85–90 %. Il a encore du chemin à parcourir », a expliqué notre confrère qui n’a en revanche pas voulu se prononcer sur la possi­bi­lité de voir Alcaraz parti­ciper à l’ATP 250 de Winston‐Salem, la semaine juste avant l’US Open. 

Publié le jeudi 6 août 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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