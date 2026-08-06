Quelques heures après l’annonce du forfait de Carlos Alcaraz pour le Masters 1000 de Cincinnati, nos confrères de Puntodebrak ont eu la bonne idée d’interroger le journaliste de La Verdad, Alvaro Sanchez, qui est également un ami du clan de Alcaraz.
Et selon lui, le septuple vainqueur en Grand Chelem est encore loin de son tout meilleur niveau, même si son poignet se porte très bien et qu’il progresse de jour en jour à l’entraînement.
« Si l’on considère que ses performances en Australie ou à Doha cette année représentent 100 % de ses capacités, je dirais qu’il en est actuellement à environ 55 %. Pour retrouver son meilleur niveau, il devra se rapprocher des 85–90 %. Il a encore du chemin à parcourir », a expliqué notre confrère qui n’a en revanche pas voulu se prononcer sur la possibilité de voir Alcaraz participer à l’ATP 250 de Winston‐Salem, la semaine juste avant l’US Open.
Publié le jeudi 6 août 2026 à 15:15