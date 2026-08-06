Quelques heures après l’an­nonce du forfait de Carlos Alcaraz pour le Masters 1000 de Cincinnati, nos confrères de Puntodebrak ont eu la bonne idée d’in­ter­roger le jour­na­liste de La Verdad, Alvaro Sanchez, qui est égale­ment un ami du clan de Alcaraz.

Et selon lui, le septuple vain­queur en Grand Chelem est encore loin de son tout meilleur niveau, même si son poignet se porte très bien et qu’il progresse de jour en jour à l’entraînement.

« Si l’on consi­dère que ses perfor­mances en Australie ou à Doha cette année repré­sentent 100 % de ses capa­cités, je dirais qu’il en est actuel­le­ment à environ 55 %. Pour retrouver son meilleur niveau, il devra se rappro­cher des 85–90 %. Il a encore du chemin à parcourir », a expliqué notre confrère qui n’a en revanche pas voulu se prononcer sur la possi­bi­lité de voir Alcaraz parti­ciper à l’ATP 250 de Winston‐Salem, la semaine juste avant l’US Open.