« Je ne veux pas chercher d’excuses, mais j’ai trouvé que les conditions de jeu étaient beaucoup plus lentes qu’au premier tour et à l’entraînement. Les balles semblaient plus grosses », avait notamment déclaré Carlos Alcaraz à l’issue de sa défaite face à Zizou Bergs au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai.
Une sortie qui n’a pas vraiment plu à notre confrère Benoît Maylin, qui a donc tenu à recadrer l’Espagnol au sujet notamment d’un certain excès de confiance.
« C’est un bon chouineur le Carlitos, et il faut qu’il dégonfle un peu. Et je l’aime bien, j’adore Carlitos, attention, mais je crois qu’il a un énorme boulard. Il veut faire son calendrier comme il veut, les balles, cela ne va pas. La veille c’est bien, le lendemain ce n’est pas bien. Il est parti dans le délire. Je vais oublier ce match, qui était nul de sa part. Quatre coups gagnants pour Alcaraz, c’est quoi cette blague ? Après bien sûr Zizou (Bergs) a très bien joué mais Alcaraz, il va falloir qu’il dégonfle. Je ne vois pas pourquoi on casserait d’autres joueurs dès qu’ils commencent à faire des trucs comme ça, et pas lui. Moi je le casse, il s’est comporté comme un sale gamin qui, je pense, se croit invincible. Il gagne Tokyo, il arrive à Shanghai en disant : ‘C’est moi le meilleur’. Tout le monde rêve de Carlitos. C’es complètement fou ce qu’il y a autour d’Alcaraz. Tu peux péter un câble, je l’accepte ici, mais il va falloir qu’il redevienne le Carlos Alcaraz qu’on avait avant, celui qui s’amuse et pas celui qui chouine. »
Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 13:13