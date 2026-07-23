Invité à dési­gner le meilleur joueur de l’his­toire de Wimbledon lors de la dernière émis­sion du podcast, Tennis and Bagels, Steve Flink, célèbre écri­vain du tennis et auteur de nombreux ouvrages, n’a pas hésité à dési­gner Pete Sampras devant Roger Federer et Novak Djokovic. Explications.

« Je place­rais sans doute Sampras en tête, car c’était le joueur le plus domi­nant sur gazon. Il est vrai que Roger, à son honneur, l’a surpassé et a remporté huit titres contre les sept de Pete, mais le fait que Pete n’ait jamais perdu de finale est assez convain­cant : il affiche un bilan de 7–0 en finale sur le Court Central. Je crois qu’il a perdu son service à deux reprises au cours des sept finales auxquelles il a parti­cipé. Je le consi­dère toujours comme le joueur de gazon par excel­lence, le meilleur de tous. Je dois dire que, même si Roger était le joueur le plus natu­rel­le­ment à l’aise sur gazon, il est diffi­cile d’ignorer les trois victoires de Djokovic en finale face à Roger. C’est donc très serré entre ces deux‐là, mais je place­rais Sampras en tête. »