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« Je le place­rais devant Federer et Djokovic comme le plus grand joueur de Wimbledon, car c’était le plus domi­nant sur gazon », estime Steve Flink

Par
Thomas S
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Invité à dési­gner le meilleur joueur de l’his­toire de Wimbledon lors de la dernière émis­sion du podcast, Tennis and Bagels, Steve Flink, célèbre écri­vain du tennis et auteur de nombreux ouvrages, n’a pas hésité à dési­gner Pete Sampras devant Roger Federer et Novak Djokovic. Explications. 

« Je place­rais sans doute Sampras en tête, car c’était le joueur le plus domi­nant sur gazon. Il est vrai que Roger, à son honneur, l’a surpassé et a remporté huit titres contre les sept de Pete, mais le fait que Pete n’ait jamais perdu de finale est assez convain­cant : il affiche un bilan de 7–0 en finale sur le Court Central. Je crois qu’il a perdu son service à deux reprises au cours des sept finales auxquelles il a parti­cipé. Je le consi­dère toujours comme le joueur de gazon par excel­lence, le meilleur de tous. Je dois dire que, même si Roger était le joueur le plus natu­rel­le­ment à l’aise sur gazon, il est diffi­cile d’ignorer les trois victoires de Djokovic en finale face à Roger. C’est donc très serré entre ces deux‐là, mais je place­rais Sampras en tête. »

Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 17:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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