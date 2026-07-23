Invité à désigner le meilleur joueur de l’histoire de Wimbledon lors de la dernière émission du podcast, Tennis and Bagels, Steve Flink, célèbre écrivain du tennis et auteur de nombreux ouvrages, n’a pas hésité à désigner Pete Sampras devant Roger Federer et Novak Djokovic. Explications.
« Je placerais sans doute Sampras en tête, car c’était le joueur le plus dominant sur gazon. Il est vrai que Roger, à son honneur, l’a surpassé et a remporté huit titres contre les sept de Pete, mais le fait que Pete n’ait jamais perdu de finale est assez convaincant : il affiche un bilan de 7–0 en finale sur le Court Central. Je crois qu’il a perdu son service à deux reprises au cours des sept finales auxquelles il a participé. Je le considère toujours comme le joueur de gazon par excellence, le meilleur de tous. Je dois dire que, même si Roger était le joueur le plus naturellement à l’aise sur gazon, il est difficile d’ignorer les trois victoires de Djokovic en finale face à Roger. C’est donc très serré entre ces deux‐là, mais je placerais Sampras en tête. »
Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 17:47