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« Je me demande à quel point Jannik Sinner doit être furieux de ne pas avoir remporté l’Open d’Australie, car cette année, il aurait pu réaliser le Grand Chelem calen­daire », souligne Rennae Stubbs

Par
Baptiste Mulatier
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S’il a remporté les quatre Masters 1000 en 2026 (Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et Madrid), et qu’il reste sur une série de 24 victoires consé­cu­tives, Jannik Sinner avait pour­tant réalisé un début de saison en‐deçà de ses attentes avec des défaites contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, et contre Jakub Mensik en quarts de finale à Doha. 

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs, a évoqué un possible regret majeur pour l’Italien.

« Il maîtrise désor­mais tous les coups possibles : service, volées, toucher au filet, coup droit, revers, dépla­ce­ments, menta­lité… Ce gars est incroyable. La seule personne qui peut le battre pour le reste de la saison, c’est un joueur qui ne joue pas actuel­le­ment, et c’est Carlos Alcaraz. Incroyable. Je me demande à quel point Jannik doit être furieux de ne pas avoir gagné l’Open d’Australie. Parce que cette année, il aurait pu remporter les quatre tour­nois en une seule fois. »

Pour rappel, Rod Laver reste le dernier homme à avoir remporté les quatre tour­nois du Grand Chelem la même année, en 1969. 

Publié le dimanche 10 mai 2026 à 16:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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