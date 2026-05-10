S’il a remporté les quatre Masters 1000 en 2026 (Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et Madrid), et qu’il reste sur une série de 24 victoires consé­cu­tives, Jannik Sinner avait pour­tant réalisé un début de saison en‐deçà de ses attentes avec des défaites contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, et contre Jakub Mensik en quarts de finale à Doha.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs, a évoqué un possible regret majeur pour l’Italien.

« Il maîtrise désor­mais tous les coups possibles : service, volées, toucher au filet, coup droit, revers, dépla­ce­ments, menta­lité… Ce gars est incroyable. La seule personne qui peut le battre pour le reste de la saison, c’est un joueur qui ne joue pas actuel­le­ment, et c’est Carlos Alcaraz. Incroyable. Je me demande à quel point Jannik doit être furieux de ne pas avoir gagné l’Open d’Australie. Parce que cette année, il aurait pu remporter les quatre tour­nois en une seule fois. »

Pour rappel, Rod Laver reste le dernier homme à avoir remporté les quatre tour­nois du Grand Chelem la même année, en 1969.