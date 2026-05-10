S’il a remporté les quatre Masters 1000 en 2026 (Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et Madrid), et qu’il reste sur une série de 24 victoires consécutives, Jannik Sinner avait pourtant réalisé un début de saison en‐deçà de ses attentes avec des défaites contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, et contre Jakub Mensik en quarts de finale à Doha.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs, a évoqué un possible regret majeur pour l’Italien.
« Il maîtrise désormais tous les coups possibles : service, volées, toucher au filet, coup droit, revers, déplacements, mentalité… Ce gars est incroyable. La seule personne qui peut le battre pour le reste de la saison, c’est un joueur qui ne joue pas actuellement, et c’est Carlos Alcaraz. Incroyable. Je me demande à quel point Jannik doit être furieux de ne pas avoir gagné l’Open d’Australie. Parce que cette année, il aurait pu remporter les quatre tournois en une seule fois. »
Pour rappel, Rod Laver reste le dernier homme à avoir remporté les quatre tournois du Grand Chelem la même année, en 1969.
Publié le dimanche 10 mai 2026 à 16:18