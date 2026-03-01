Lors d’une interview accordée à Clay Tennis, l’Italien Luciano Darderi, 21e joueur mondial, s’est exprimé sur la personnalité de son compatriote, Jannik Sinner.
« Il est sympathique, il n’est pas comme il en a l’air. C’est un bon garçon, issu d’une bonne famille, très calme, il fait des blagues. Evidemment, quand nous jouons ou nous entraînons, il est concentré. Une fois, nous nous sommes entraînés à Dubaï, et pendant deux heures, il n’a pas dit un mot. Mais je pense que c’est pour des raisons professionnelles, pas personnelles. En privé, il est très drôle. Jannik est quelqu’un de bien. »
A noter que Darderi va disputer à 24 ans sa sixième finale sur le circuit principal, avec l’objectif de gagner un 5e titre en carrière. Il affrontera l’Allemand Yannick Hanfmann (81e mondial) à Santiago ce dimanche.
De son côté, Sinner se prépare en Californie pour le premier Masters 1000 de la saison, à Indian Wells, après un début d’année en deçà de ses ambitions.
Publié le dimanche 1 mars 2026 à 08:50