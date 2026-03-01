Lors d’une inter­view accordée à Clay Tennis, l’Italien Luciano Darderi, 21e joueur mondial, s’est exprimé sur la person­na­lité de son compa­triote, Jannik Sinner.

« Il est sympa­thique, il n’est pas comme il en a l’air. C’est un bon garçon, issu d’une bonne famille, très calme, il fait des blagues. Evidemment, quand nous jouons ou nous entraî­nons, il est concentré. Une fois, nous nous sommes entraînés à Dubaï, et pendant deux heures, il n’a pas dit un mot. Mais je pense que c’est pour des raisons profes­sion­nelles, pas person­nelles. En privé, il est très drôle. Jannik est quel­qu’un de bien. »

A noter que Darderi va disputer à 24 ans sa sixième finale sur le circuit prin­cipal, avec l’ob­jectif de gagner un 5e titre en carrière. Il affron­tera l’Allemand Yannick Hanfmann (81e mondial) à Santiago ce dimanche.

De son côté, Sinner se prépare en Californie pour le premier Masters 1000 de la saison, à Indian Wells, après un début d’année en deçà de ses ambitions.