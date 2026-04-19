Journaliste et roman­cière à succès en Argentine, Mariana Enriquez a été inter­viewée par nos confrères de Clay en marge de le dernière édition de Open d’Australie en janvier dernier.

Grande admi­ra­trice de Novak Djokovic, elle n’a en revanche jamais été emballé par la person­na­lité de Roger Federer, un peu trop lisse à son goût. Extraits.

David Foster Wallace a déclaré que regarder Roger Federer était une expé­rience reli­gieuse.

Je n’ai jamais compris l’engouement autour de Federer. Je comprends l’admiration, mais pas la passion. Il a l’air telle­ment correct, telle­ment studieux, telle­ment prévi­sible, dans un sport qui exige juste­ment cela, mais sans aucune rupture. Il ne m’enthousiasme pas. Le jeune Federer, qui pouvait se montrer assez inso­lent – cette version‐là m’intéressait un peu plus.