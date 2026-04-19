Journaliste et romancière à succès en Argentine, Mariana Enriquez a été interviewée par nos confrères de Clay en marge de le dernière édition de Open d’Australie en janvier dernier.
Grande admiratrice de Novak Djokovic, elle n’a en revanche jamais été emballé par la personnalité de Roger Federer, un peu trop lisse à son goût. Extraits.
David Foster Wallace a déclaré que regarder Roger Federer était une expérience religieuse.
Je n’ai jamais compris l’engouement autour de Federer. Je comprends l’admiration, mais pas la passion. Il a l’air tellement correct, tellement studieux, tellement prévisible, dans un sport qui exige justement cela, mais sans aucune rupture. Il ne m’enthousiasme pas. Le jeune Federer, qui pouvait se montrer assez insolent – cette version‐là m’intéressait un peu plus.
Publié le dimanche 19 avril 2026 à 15:55