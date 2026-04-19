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« Je n’ai jamais compris l’engouement autour de Federer. Il a l’air telle­ment correct, telle­ment studieux, telle­ment prévi­sible. Il ne m’enthousiasme pas », estime la jour­na­liste et écri­vaine, Mariana Enriquez

Par
Thomas S
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Journaliste et roman­cière à succès en Argentine, Mariana Enriquez a été inter­viewée par nos confrères de Clay en marge de le dernière édition de Open d’Australie en janvier dernier.

Grande admi­ra­trice de Novak Djokovic, elle n’a en revanche jamais été emballé par la person­na­lité de Roger Federer, un peu trop lisse à son goût. Extraits. 

David Foster Wallace a déclaré que regarder Roger Federer était une expé­rience reli­gieuse.
Je n’ai jamais compris l’engouement autour de Federer. Je comprends l’admiration, mais pas la passion. Il a l’air telle­ment correct, telle­ment studieux, telle­ment prévi­sible, dans un sport qui exige juste­ment cela, mais sans aucune rupture. Il ne m’enthousiasme pas. Le jeune Federer, qui pouvait se montrer assez inso­lent – cette version‐là m’intéressait un peu plus.

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 15:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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