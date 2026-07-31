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« Je n’aime pas Sinner, il ne m’amuse pas. Je soutiens Alcaraz tout comme je soute­nais Connors parce que je n’aimais pas Borg », lâche Marco Travaglio

Par
Thomas S
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Alors que Jannik Sinner reçoit beau­coup de critiques en Italie depuis son forfait pour le Masters 1000 de Montréal, le célèbre écri­vain et jour­na­liste, Marco Travaglio, en a remis une couche lors d’une récente conver­sa­tion relayée par Ubitennis.

« Je joue au tennis une fois par semaine contre un profes­seur de 21 ans. C’est quelqu’un qui ronge ses ongles s’il perd un point ; je perds toujours, mais ça me fait plaisir de lui prendre quelques jeux. Sinner ? Je ne l’aime pas, il ne m’amuse pas. Alcaraz m’amuse, donc je soutiens Alcaraz. Tout comme je soute­nais Connors parce que je n’aimais pas Borg. »

Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 15:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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