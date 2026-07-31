Alors que Jannik Sinner reçoit beaucoup de critiques en Italie depuis son forfait pour le Masters 1000 de Montréal, le célèbre écrivain et journaliste, Marco Travaglio, en a remis une couche lors d’une récente conversation relayée par Ubitennis.
« Je joue au tennis une fois par semaine contre un professeur de 21 ans. C’est quelqu’un qui ronge ses ongles s’il perd un point ; je perds toujours, mais ça me fait plaisir de lui prendre quelques jeux. Sinner ? Je ne l’aime pas, il ne m’amuse pas. Alcaraz m’amuse, donc je soutiens Alcaraz. Tout comme je soutenais Connors parce que je n’aimais pas Borg. »
Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 15:55