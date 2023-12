Au cours d’une longue et passion­nante inter­view accordée à nos confrères de Tennis Majors, Mikhail Youzhny, après avoir notam­ment pointé du doigt le manque d’in­ves­tis­se­ment de son ancien joueur, Denis Shapovalov, a égale­ment évoqué la nouvelle saison excep­tion­nelle de Novak Djokovic.

Et l’an­cien 8e joueur mondial a du mal à comprendre comment le Serbe parvient encore à être autant motivé alors qu’il a déjà tout gagné en double voire en triple.

« Si vous m’aviez dit il y a cinq ans à quoi ressem­ble­rait Djokovic en 2023, j’au­rais été surpris. En le regar­dant d’année en année, on voit comment il évolue, donc ses résul­tats ne me surprennent pas. Il est impor­tant qu’il soit toujours en forme, mais une chose que tous les joueurs devraient observer est sa moti­va­tion à jouer au tennis. Pour être honnête, je n’ar­rive pas à comprendre comment il est possible d’être aussi motivé alors qu’il a déjà tout gagné – il ne se contente pas de jouer au tennis, il vit le tennis et parvient à le conci­lier avec sa vie de famille. »