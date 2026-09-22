Alors que la neuvième édition de la Laver Cup aura lieu à Londres du 25 au 27 septembre, Jannik Sinner n’a toujours pas participé à la compétition créée en 2017 par Roger Federer et son agent Tony Godsick.
Le journaliste espagnol José Moron, suivi par plus de 100 000 personnes sur X, a cherché à comprendre l’absence du numéro 1 mondial de la ligne de départ.
« Sinner n’a jamais participé à la Laver Cup de Federer. Interrogé à ce sujet l’année dernière, l’Italien avait justifié son absence en expliquant que cela ne cadrait pas avec son calendrier. Est‐ce vraiment le cas ? En creusant un peu, il semble que la relation entre les deux hommes ne soit pas très fluide. Je ne dis pas qu’ils ne s’entendent pas, car je ne pense pas que ce soit le cas, mais leur relation est pratiquement inexistante. Pour une raison ou une autre, Roger et Jannik ne se calculent pas. Sinner suit Djokovic ou Nadal sur Instagram, mais pas Roger. Le Suisse, quant à lui, suit Alcaraz, mais pas Jannik. Il n’y a guère plus que deux photos d’eux ensemble depuis toutes ces années. La dernière date d’il y a quelque temps. Et ce n’est pas faute de s’être croisés lors de tournois. En effet, Roger s’est rendu, après avoir pris sa retraite, à divers tournois où jouait l’Italien, mais s’il a partagé du temps et des photos/vidéos avec Alcaraz, ce n’est pas le cas avec Jannik. De toute évidence, il doit y avoir une raison. Godsick, l’agent de Federer, explique que Sinner est invité chaque année (on invite toujours les trois meilleurs Européens du classement après Roland‐Garros), mais qu’il décline l’invitation pour des raisons de calendrier. Je pense qu’un jour ou l’autre, nous verrons Sinner à la Laver Cup, mais ce sera un peu comme pour Djokovic. C’est-à-dire une ou deux participations, et guère plus. Pas comme Alcaraz, qui est un habitué de la compétition. »
No digo que se lleven mal, porque no creo que sea el caso, sino que su relación es prácticamente nula.— José Morón (@jmgmoron) September 22, 2026
Por algún motivo, Roger y Jannik no se llevan.
Sinner sigue a Djokovic o Nadal en Instagram, pero no a Roger. El suizo, por su parte, sigue a Alcaraz, pero no a Jannik.
Hay… pic.twitter.com/dg6kexyiPe
Étonnant.
Publié le mardi 22 septembre 2026 à 13:55