Alors que la neuvième édition de la Laver Cup aura lieu à Londres du 25 au 27 septembre, Jannik Sinner n’a toujours pas parti­cipé à la compé­ti­tion créée en 2017 par Roger Federer et son agent Tony Godsick.

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 100 000 personnes sur X, a cherché à comprendre l’ab­sence du numéro 1 mondial de la ligne de départ.

« Sinner n’a jamais parti­cipé à la Laver Cup de Federer. Interrogé à ce sujet l’année dernière, l’Italien avait justifié son absence en expli­quant que cela ne cadrait pas avec son calen­drier. Est‐ce vrai­ment le cas ? En creu­sant un peu, il semble que la rela­tion entre les deux hommes ne soit pas très fluide. Je ne dis pas qu’ils ne s’entendent pas, car je ne pense pas que ce soit le cas, mais leur rela­tion est prati­que­ment inexis­tante. Pour une raison ou une autre, Roger et Jannik ne se calculent pas. Sinner suit Djokovic ou Nadal sur Instagram, mais pas Roger. Le Suisse, quant à lui, suit Alcaraz, mais pas Jannik. Il n’y a guère plus que deux photos d’eux ensemble depuis toutes ces années. La dernière date d’il y a quelque temps. Et ce n’est pas faute de s’être croisés lors de tour­nois. En effet, Roger s’est rendu, après avoir pris sa retraite, à divers tour­nois où jouait l’Italien, mais s’il a partagé du temps et des photos/vidéos avec Alcaraz, ce n’est pas le cas avec Jannik. De toute évidence, il doit y avoir une raison. Godsick, l’agent de Federer, explique que Sinner est invité chaque année (on invite toujours les trois meilleurs Européens du clas­se­ment après Roland‐Garros), mais qu’il décline l’invitation pour des raisons de calen­drier. Je pense qu’un jour ou l’autre, nous verrons Sinner à la Laver Cup, mais ce sera un peu comme pour Djokovic. C’est-à-dire une ou deux parti­ci­pa­tions, et guère plus. Pas comme Alcaraz, qui est un habitué de la compétition. »

No digo que se lleven mal, porque no creo que sea el caso, sino que su rela­ción es prác­ti­ca­mente nula.



Por algún motivo, Roger y Jannik no se llevan.



Sinner sigue a Djokovic o Nadal en Instagram, pero no a Roger. El suizo, por su parte, sigue a Alcaraz, pero no a Jannik.



Hay… pic.twitter.com/dg6kexyiPe — José Morón (@jmgmoron) September 22, 2026

Étonnant.