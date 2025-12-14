Et si Carlos Alcaraz gaspillait de l’énergie en vue de ses principaux objectifs avec sa participation à des exhibitions pendant l’intersaison ? C’est en tout cas la thèse du célèbre journaliste américain, Steve Flink, connu pour avoir écrit plusieurs ouvrages importants sur le tennis, et récemment de passage sur le podcast, Court‐Side with Beilinson Tennis.
« Carlos ne nous a jamais montré son meilleur niveau en Australie… Je ne pense pas que Ferrero et son équipe soient très enthousiastes à l’idée que Carlos passe son intersaison à disputer des matchs exhibitions. Il a tout à fait le droit de le faire, mais il a toute sa vie pour gagner de l’argent. Il a tellement de temps pour remplir son compte en banque que je pense qu’il aurait été plus judicieux de sa part de ne pas participer à ces tournois l’année dernière. Nous ne saurons jamais si cela a joué un rôle dans sa défaite contre Novak Djokovic. Novak a fait un excellent match, mais Carlos était également un peu en dessous de son niveau habituel. Il sera donc fascinant de voir s’il pourra enfin montrer le meilleur de lui‐même en Australie. »
Pour rappel, officiellement en vacances depuis sa défaite face à Jannik Sinner en finale du Masters de Turin le 16 novembre dernier, Carlos Alcaraz a encore pris part à deux matchs exhibitions aux États‐Unis les 8 et 9 décembre derniers contre Frances Tiafoe et Joao Fonseca.
