« Je ne pense pas que Ferrero soit très enthou­siaste à l’idée que Carlos Alcaraz passe son inter­saison à disputer des matchs exhi­bi­tions. Il a tout à fait le droit de le faire, mais il a toute sa vie pour gagner de l’argent », estime Steve Flink

Et si Carlos Alcaraz gaspillait de l’énergie en vue de ses prin­ci­paux objec­tifs avec sa parti­ci­pa­tion à des exhi­bi­tions pendant l’in­ter­saison ? C’est en tout cas la thèse du célèbre jour­na­liste améri­cain, Steve Flink, connu pour avoir écrit plusieurs ouvrages impor­tants sur le tennis, et récem­ment de passage sur le podcast, Court‐Side with Beilinson Tennis.

« Carlos ne nous a jamais montré son meilleur niveau en Australie… Je ne pense pas que Ferrero et son équipe soient très enthou­siastes à l’idée que Carlos passe son inter­saison à disputer des matchs exhi­bi­tions. Il a tout à fait le droit de le faire, mais il a toute sa vie pour gagner de l’argent. Il a telle­ment de temps pour remplir son compte en banque que je pense qu’il aurait été plus judi­cieux de sa part de ne pas parti­ciper à ces tour­nois l’année dernière. Nous ne saurons jamais si cela a joué un rôle dans sa défaite contre Novak Djokovic. Novak a fait un excellent match, mais Carlos était égale­ment un peu en dessous de son niveau habi­tuel. Il sera donc fasci­nant de voir s’il pourra enfin montrer le meilleur de lui‐même en Australie. »

Pour rappel, offi­ciel­le­ment en vacances depuis sa défaite face à Jannik Sinner en finale du Masters de Turin le 16 novembre dernier, Carlos Alcaraz a encore pris part à deux matchs exhi­bi­tions aux États‐Unis les 8 et 9 décembre derniers contre Frances Tiafoe et Joao Fonseca. 

Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 17:10

