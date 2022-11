Daniil Medvedev n’a pas vécu une année 2022 de tout repos.

Battu en finale de l’Open d’Australie par Rafael Nadal alors qui menait deux sets à rien avec trois balles de break de suite dans la troi­sième manche, le Russe a ensuite été témoin de la guerre entre son pays, la Russie, et l’Ukraine avant de se voir interdir l’en­trée de Wimbledon à cause de sa nationalité.

Pourtant, l’ac­tuel 7e joueur mondial n’a pas réalisé une mauvaise saison même s’il a semblé manquer de rythme sur certains tour­nois et certaines fins de matchs comme sur le Masters. Selon le jour­na­liste et écri­vain Chris Oddo, de passage sur le podcast de Tennis Channel, Daniil risque de revenir plus fort en 2023.

« J’attends avec impa­tience le retour de Medvedev, qui est devenu une sorte de perdant malchan­ceux avec huit défaites consé­cu­tives contre le top 10, ne trou­vant pas le moyen de terminer les matchs, mais il a montré qu’il était dans le coup, à mon avis, contre Djokovic à Turin. Je pense qu’avec un peu plus d’en­ga­ge­ment, il peut revenir sur le devant de la scène et jouer un rôle impor­tant. Je pense qu’on peut mettre cette saison sur le compte de la malchance, peut‐être qu’il n’était pas parfai­te­ment au point émotion­nel­le­ment, l’in­ter­dic­tion de Wimbledon était impor­tante, ce qui se passe en Russie, je pense qu’on ne pourra jamais exagérer l’im­pact que cela a sur lui. Cela doit être extrê­me­ment diffi­cile pour un athlète russe en ce moment. Je crois beau­coup en Medvedev. Il a prouvé telle­ment de choses, en faisant ce qu’il a fait contre Djokovic à l’US Open. Il a ce niveau de confiance. Je pense qu’il a juste besoin qu’un bon résultat lui arrive. Je m’at­tends à ce qu’il se batte pour les grands titres. Je ne serais pas surpris qu’il soit à nouveau en finale de l’Open d’Australie l’année prochaine. »