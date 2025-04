Alors que Novak Djokovic a pris la déci­sion surpre­nante de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Rome (7 au 18 mai), le rédac­teur en chef de Punto de Break, José Moron, suivi par plus de 75 000 personnes sur X, a partagé une réflexion inquié­tante à un quelques semaines de Roland‐Garros (25 mai au 8 juin).

Por eso, no tengo del todo claro que Djokovic tenga deci­dido que vaya a estar en París.



Mi sensa­ción es que va a meterle una semana intensa de entre­na­miento, para ver si sus sensa­ciones mejoran. Quizá, si se ve bien, pueda pedir una WC para jugar en Hamburgo, la semana previa,… pic.twitter.com/CLRpgqMRxy — José Morón (@jmgmoron) April 29, 2025

« Je ne suis pas tout à fait sûr que Djokovic ait décidé d’être à Paris. J’ai l’im­pres­sion qu’il va s’en­traîner inten­si­ve­ment pendant une semaine pour voir si ses sensa­tions s’amé­liorent. Peut‐être que s’il se sent bien, il deman­dera une wild card pour jouer à Hambourg la semaine précé­dente, comme il l’a fait l’année dernière à Genève. Mais s’il ne se sent pas en forme, il pour­rait envi­sager de faire l’im­passe sur Roland‐Garros afin d’être au mieux de sa forme sur gazon, où ses chances de remporter un nouveau Grand Chelem sont plus élevées. »