Respectivement blessés au genou droit et au poignet droit, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont incer­tains pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après avoir déclaré forfait pour les Masters 1000 de Montréal et Cincinnati.

Ancien joueur profes­sionnel italien, désor­mais consul­tant pour le site Eurosport et OA Sport, Guido Monaco a donné son senti­ment sur la situa­tion des deux joueurs.

« Je pense qu’il y aura des surprises parmi ces joueurs blessés de longue durée, mais aussi avec Sinner. Je ne suis pas très serein concer­nant Sinner et je ne suis pas vrai­ment convaincu qu’Alcaraz et Rune, même s’il n’est pas très logique de revenir avec des matchs au meilleur des cinq sets, ne s’y rendront pas. Des spon­sors pour­raient avoir besoin d’Alcaraz et j’ai le senti­ment qu’Alcaraz ira à New York et qu’il se déci­dera sur place, mais je le répète, ce n’est que mon inter­pré­ta­tion et je ne suis pas très serein concer­nant Sinner. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas serein. Voilà, ce n’est qu’une intui­tion. Je ne veux inquiéter personne ni donner de faux espoirs à qui que ce soit. »