Respectivement blessés au genou droit et au poignet droit, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont incertains pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après avoir déclaré forfait pour les Masters 1000 de Montréal et Cincinnati.
Ancien joueur professionnel italien, désormais consultant pour le site Eurosport et OA Sport, Guido Monaco a donné son sentiment sur la situation des deux joueurs.
« Je pense qu’il y aura des surprises parmi ces joueurs blessés de longue durée, mais aussi avec Sinner. Je ne suis pas très serein concernant Sinner et je ne suis pas vraiment convaincu qu’Alcaraz et Rune, même s’il n’est pas très logique de revenir avec des matchs au meilleur des cinq sets, ne s’y rendront pas. Des sponsors pourraient avoir besoin d’Alcaraz et j’ai le sentiment qu’Alcaraz ira à New York et qu’il se décidera sur place, mais je le répète, ce n’est que mon interprétation et je ne suis pas très serein concernant Sinner. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas serein. Voilà, ce n’est qu’une intuition. Je ne veux inquiéter personne ni donner de faux espoirs à qui que ce soit. »
Publié le mercredi 19 août 2026 à 13:08