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« Je ne veux inquiéter personne mais je ne suis pas serein pour Sinner. En revanche, j’ai le senti­ment qu’Alcaraz ira à New‐York », affirme Guido Monaco

Par
Baptiste Mulatier
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Respectivement blessés au genou droit et au poignet droit, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont incer­tains pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après avoir déclaré forfait pour les Masters 1000 de Montréal et Cincinnati. 

Ancien joueur profes­sionnel italien, désor­mais consul­tant pour le site Eurosport et OA Sport, Guido Monaco a donné son senti­ment sur la situa­tion des deux joueurs.

« Je pense qu’il y aura des surprises parmi ces joueurs blessés de longue durée, mais aussi avec Sinner. Je ne suis pas très serein concer­nant Sinner et je ne suis pas vrai­ment convaincu qu’Alcaraz et Rune, même s’il n’est pas très logique de revenir avec des matchs au meilleur des cinq sets, ne s’y rendront pas. Des spon­sors pour­raient avoir besoin d’Alcaraz et j’ai le senti­ment qu’Alcaraz ira à New York et qu’il se déci­dera sur place, mais je le répète, ce n’est que mon inter­pré­ta­tion et je ne suis pas très serein concer­nant Sinner. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas serein. Voilà, ce n’est qu’une intui­tion. Je ne veux inquiéter personne ni donner de faux espoirs à qui que ce soit. »

Publié le mercredi 19 août 2026 à 13:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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