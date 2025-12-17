AccueilATP"Je pense que le duo Alcaraz-Ferrero avait encore plusieurs années devant lui....
L’annonce de la fin de la colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero a choqué même en Espagne, où le jour­na­liste José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, a exprimé sa déception. 

« Ferrero a tout quitté pour former Carlitos. Quand Alcaraz est arrivé à l’Académie il y a sept ans, Juanki venait d’en­traîner Zverev et avait des offres de la moitié du Top 10, mais il l’a vu jouer et a décidé de prendre les rênes de sa carrière. Sans aucune garantie, il a cru en Alcaraz et en son poten­tiel. Il a été comme un deuxième père pour lui pendant tout ce temps. Sans Ferrero, Carlos n’au­rait pas accompli tout ce qu’il a accompli. Un parcours couronné de succès et digne d’être encadré qui, à mon avis, s’achève préma­tu­ré­ment. Je pense que le duo Alcaraz‐Ferrero avait encore plusieurs années devant lui. À seule­ment 22 ans, Carlos avait encore beau­coup à apprendre de Juanki. C’est dommage, à mon avis. »

