AccueilATP"Je pense que Novak Djokovic est maintenant intrigué par un nouveau défi'",...
ATP

« Je pense que Novak Djokovic est main­te­nant intrigué par un nouveau défi’  », estime le jour­na­liste John Wertheim

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

De passage dans le dernier épisode du podcast d’Andy Roddick, dont les propos sont relayés par Punto de Break, le jour­na­liste John Wertheim, reconnu dans le milieu, a évoqué la situa­tion de Novak Djokovic (38 ans), dont la quête d’un 25e titre du Grand Chelem s’an­nonce de plus en plus compliqué avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans les parages. 

« Novak adore les défis. Son entou­rage le dit aussi. Je pense que les meilleurs trouvent toujours quelque chose qui les motive. Je pense que Djokovic est main­te­nant intrigué par le défi : ‘Puis‐je surmonter le temps ?’ »

Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 10:57

Article précédent
Sinner prend un gros risque avant le début de saison 2026

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.