De passage dans le dernier épisode du podcast d’Andy Roddick, dont les propos sont relayés par Punto de Break, le jour­na­liste John Wertheim, reconnu dans le milieu, a évoqué la situa­tion de Novak Djokovic (38 ans), dont la quête d’un 25e titre du Grand Chelem s’an­nonce de plus en plus compliqué avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans les parages.

« Novak adore les défis. Son entou­rage le dit aussi. Je pense que les meilleurs trouvent toujours quelque chose qui les motive. Je pense que Djokovic est main­te­nant intrigué par le défi : ‘Puis‐je surmonter le temps ?’ »