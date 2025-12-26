De passage dans le dernier épisode du podcast d’Andy Roddick, dont les propos sont relayés par Punto de Break, le journaliste John Wertheim, reconnu dans le milieu, a évoqué la situation de Novak Djokovic (38 ans), dont la quête d’un 25e titre du Grand Chelem s’annonce de plus en plus compliqué avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans les parages.
« Novak adore les défis. Son entourage le dit aussi. Je pense que les meilleurs trouvent toujours quelque chose qui les motive. Je pense que Djokovic est maintenant intrigué par le défi : ‘Puis‐je surmonter le temps ?’ »
Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 10:57