Champion à Roland‐Garros et finaliste de Wimbledon, Alexander Zverev connaît une période faste dans sa carrière. Ses performance ne sont pas passées inaperçues auprès de Michael Kohlmann, capitaine de l’Allemagne en Coupe Davis.
Dans un entretien accordé au média Ran Joyn, l’ancien 98e joueur mondial estime que le lauréat des Internationaux de France 2026 a atteint, sur certaines périodes, un niveau supérieur à celui de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Mieux, Kohlmann estime que son compatriote pourrait avoir toutes ses chances contre les deux souverains de l’ATP.
« Personnellement, je n’ai jamais eu l’impression qu’il était très loin derrière eux. Je pense toutefois que Sinner et Alcaraz avaient une légère longueur d’avance ces dernières années, surtout parce qu’ils ont remporté les très grands matchs et, souvent, leurs confrontations directes. J’ai l’impression qu’il a désormais rattrapé son retard. Je pense même qu’au cours des deux derniers mois, il a parfois été légèrement supérieur ».
Publié le samedi 25 juillet 2026 à 10:23