Champion à Roland‐Garros et fina­liste de Wimbledon, Alexander Zverev connaît une période faste dans sa carrière. Ses perfor­mance ne sont pas passées inaper­çues auprès de Michael Kohlmann, capi­taine de l’Allemagne en Coupe Davis.

Dans un entre­tien accordé au média Ran Joyn, l’an­cien 98e joueur mondial estime que le lauréat des Internationaux de France 2026 a atteint, sur certaines périodes, un niveau supé­rieur à celui de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Mieux, Kohlmann estime que son compa­triote pour­rait avoir toutes ses chances contre les deux souve­rains de l’ATP.

« Personnellement, je n’ai jamais eu l’im­pres­sion qu’il était très loin derrière eux. Je pense toute­fois que Sinner et Alcaraz avaient une légère longueur d’avance ces dernières années, surtout parce qu’ils ont remporté les très grands matchs et, souvent, leurs confron­ta­tions directes. J’ai l’im­pres­sion qu’il a désor­mais rattrapé son retard. Je pense même qu’au cours des deux derniers mois, il a parfois été légè­re­ment supé­rieur ».